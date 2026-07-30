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Plamene v okolí Madridu sa už podľa úradov podarilo takmer uhasiť
Najkritickejšou oblasťou vo štvrtok ráno bolo okolie vodnej nádrže San Juan, asi 60 kilometrov od centra hlavného mesta.
Autor TASR
Madrid 30. júla (TASR) - Lesné požiare v okolí španielskej metropoly Madrid sa už ďalej nešíria a v oblasti už nehoria takmer žiadne plamene, oznámili vo štvrtok tamojšie úrady. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Nočné poveternostné podmienky umožnili... ochladenie oblasti a posilnenie obvodu požiaru, ktorý je zreteľne stabilizovaný,“ uviedla prefektúra Madridského spoločenstva.
„Oheň sa už niekoľko dní nešíri, zostalo len pár dymiacich miest a plamene takmer vôbec nehoria,“ dodala. V regióne podľa nej neexistujú žiadne „aktívne fronty“ a už len asi 1000 osôb zostáva evakuovaných.
Španielske úrady však varovali, že v dôsledku pretrvávajúcej vlny horúčav hrozí opätovné vzplanutie požiarov v regiónoch západne od Madridu, kde už zhorelo viac ako 25.000 hektárov pôdy.
„Meteorologické riziko vzniku požiarov zostáva veľmi vysoké, v niektorých oblastiach dokonca extrémne, a úsilie sa zameria na udržanie stability obvodu, monitorovanie nových ohnísk a ochladzovanie horúcich miest,“ uviedli regionálne orgány v Madride.
Najkritickejšou oblasťou vo štvrtok ráno bolo okolie vodnej nádrže San Juan, asi 60 kilometrov od centra hlavného mesta. Dve mestá zostali v dôsledku toho evakuované.
„Nočné poveternostné podmienky umožnili... ochladenie oblasti a posilnenie obvodu požiaru, ktorý je zreteľne stabilizovaný,“ uviedla prefektúra Madridského spoločenstva.
„Oheň sa už niekoľko dní nešíri, zostalo len pár dymiacich miest a plamene takmer vôbec nehoria,“ dodala. V regióne podľa nej neexistujú žiadne „aktívne fronty“ a už len asi 1000 osôb zostáva evakuovaných.
Španielske úrady však varovali, že v dôsledku pretrvávajúcej vlny horúčav hrozí opätovné vzplanutie požiarov v regiónoch západne od Madridu, kde už zhorelo viac ako 25.000 hektárov pôdy.
„Meteorologické riziko vzniku požiarov zostáva veľmi vysoké, v niektorých oblastiach dokonca extrémne, a úsilie sa zameria na udržanie stability obvodu, monitorovanie nových ohnísk a ochladzovanie horúcich miest,“ uviedli regionálne orgány v Madride.
Najkritickejšou oblasťou vo štvrtok ráno bolo okolie vodnej nádrže San Juan, asi 60 kilometrov od centra hlavného mesta. Dve mestá zostali v dôsledku toho evakuované.