Plamene vzbĺkli pri dvoch väčších mestách v Grécku, ľudí evakuujú

Atény 26. júla (TASR) - Grécke úrady v stredu nariadili evakuáciu niektorých predmestských častí miest Volos a Lamia, kde vplyvom extrémnych horúčav vypukli nové požiare. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Obe mestá ležia v pevninskom Grécku. Volos má približne 85.000 obyvateľov, Lamia zhruba 60.000. Teploty v oblasti v stredu dosiahli 43 stupňov Celzia. Vo Volose by však mali maximá vo štvrtok poklesnúť o najmenej desať stupňov a horúčavy sa majú o niečo zmierniť aj v Lamii.



"Dnešok je najťažším dňom tohto leta," povedal hovorca hasičov Ioannis Artopios na tlačovej konferencii v Aténach. Spresnil, že hasiči po celom Grécku zápasia s celkovo 90 požiarmi, z ktorých 61 vypuklo za uplynulých 24 hodín.



Kostas Agorastos, šéf regionálnej samosprávy v Tesálii, kde sa nachádza mesto Volos, vyjadril obavy zo silného vetra. "Fúka horúci severozápadný vietor. To je veľmi nebezpečné pri požiaroch. Ak neustane, budeme mať veľké problémy," upozornil.



Podľa predpovedí počasia by mal v noci viať mierny vietor, ale vo štvrtok cez deň znovu o niečo zosilnie.



Úrady v Grécku predtým vyhlásili, že sa im podarilo dostať pod kontrolu všetky lesné požiare vyčíňajúce v rôznych častiach krajiny. V šiestich obvodoch ostrova Rodos však pre požiare vyhlásili núdzový stav. V ostatných obvodoch Rodosu bol takýto režim zavedený už minulý týždeň, takže teraz platí stav núdze už na celom území tohto ostrova. Hasičom na Rodose sa v uplynulých hodinách podarilo pred plameňmi uchrániť obľúbené letovisko – obec Gennadi ležiacu na juhovýchode Rodosu.



Na ostrove Korfu na severozápade Grécka aktuálne hasia len rozptýlené ohniská, s ktorými sa dá bojovať ľahšie. Situácia sa zlepšila aj na ostrove Eubója. Grécki hasiči tam bojujú s požiarmi už ôsmy deň, pričom nasadili hasiace lietadlá aj vrtuľníky.