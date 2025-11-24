Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Plamene zachvátili halu na letisku v Brne, zásah komplikuje počasie

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Hasičský záchranný zbor (HZS) ČR vyhlásil na letisku mimoriadny tretí stupeň požiarneho poplachu.

Autor TASR
Brno 24. novembra (TASR) - České letisko Brno-Tuřany v pondelok ráno zachvátil požiar. Podľa hasičského zboru horí plocha s veľkosťou približne 5000 štvorcových metrov, píše TASR podľa správ televízie TV Nova a serverov iDnes a Blesk.

Hasičský záchranný zbor (HZS) ČR vyhlásil na letisku mimoriadny tretí stupeň požiarneho poplachu. Na sociálnej sieti X uviedol, že na mieste zasahuje 12 jednotiek s využitím výškovej techniky. Zásah komplikuje počasie, v Brne sneží a mrzne. Požiar sa rozšíril na ploche s rozlohou približne 50x100 metrov.

„Máme na mieste veľkokapacitnú sanitku a tiež inšpektora prevádzky, ale v túto chvíľu by sme nemali mať v starostlivosti žiadneho pacienta. Na mieste sme z preventívnych dôvodov,“ uviedla hovorkyňa Zdravotnej záchrannej služby Juhomoravského kraja Michaela Bothová.

.

