Plán EÚ o dodaní munície pre Ukrajinu naráža na spory členských štátov

Brusel 6. apríla (TASR) - Plán Európskej únie týkajúci sa dodania milióna delostreleckých nábojov kalibru 155 mm pre ukrajinské sily, ktorý bol dohodnutý v marci, zdržiavajú spory medzi členskými štátmi. Vo štvrtok to uviedli diplomati a predstavitelia z krajín EÚ, na ktorých sa odvoláva agentúra Reuters.



Krajiny EÚ odobrili 30. marca trojfázový akčný plán, na ktorého základe bude ukrajinským jednotkám počas nasledujúcich 12 mesiacov dodaných najmenej milión nábojov kalibru 155 mm a budú doplnené aj strategické zásoby členských štátov, z ktorých niektoré sú takmer vyčerpané.



Reuters pripomína, že jedna časť tohto plánu vyčlenila pre krajiny EÚ miliardu eur ako náhradu za to, že Kyjevu odoslali delostreleckú muníciu zo svojich zásob. Diplomatické zdroje pod podmienkou zachovania anonymity uviedli, že súvisiaca legislatíva je už sfinalizovaná a v nasledujúcich dňoch by mala nadobudnúť účinnosť.



Druhá časť tohto plánu týkajúca sa spoločného obstarávania munície - podporená ďalšou miliardou eur - však čelí prípadnému časovému posunu pre nezhody členských krajín. Tie sa totiž sporia o to, spoločnosti ktorých krajín majú nárok získať súvisiace kontrakty.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell pri ohlasovaní plánu uviedol, že munícia pre Ukrajinu bude pochádzať "z priemyslu EÚ a Nórska". Francúzsko však tlačí na to, aby sa definícia zúžila len na "priemysel EÚ". Paríž tak chce zaistiť, že čo najviac financií dostanú spoločnosti v rámci EÚ. Tento postoj podporujú aj Grécko a Cyprus, ktoré vyjadrili obavy, že by časť peňazí určená na nákup munície mohla skončiť u subdodávateľov alebo dodávateľov v Turecku.



Iné krajiny však takýto prístup odmietli. Zástupcovia Nemecka, Poľska či Holandska argumentovali, že príliš veľký počet obmedzení voči dodávateľským reťazcom spôsobí neskoršie dodanie munície na Ukrajinu.



Diplomati a ďalší predstavitelia európskych krajín však vyjadrili presvedčenie, že po veľkonočnej prestávke sa im podarí aj túto časť dohody sfinalizovať. Reuters dodáva, že ak bude posun trvať len niekoľko týždňov, nemalo by to mať dosah na úsilie dodať muníciu na bojisko.