Planet Labs PBC zablokovala satelitné zábery Blízkeho východu

Na satelitnej snímke spoločnosti Planet Labs PBC z 14. mája 2024 dievčenská škola a základňa iránskych Revolučných gárd po leteckom útoku v iránskom Mínábe. Investigatívny portál Bellingcat v pondelok upozornil, že nedávno zverejnené video „zrejme protirečí“ tvrdeniam amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorých je za útok na iránsku školu na začiatku vojny na Blízkom východe s viac než 165 obeťami zodpovedný Teherán. Portál tak poukazuje na vinu USA za útok z 28. februára, ktorý zasiahol školu susediacu so základňou iránskych Revolučných gárd v Mínáb v provincii Hormozgán na juhu krajiny. Odborníci, na ktorých sa odvoláva AP, podľa analýzy satelitných snímok tvrdia, že škola bola pravdepodobne zasiahnutá počas rýchleho sledu bômb zhodených na areál. Foto: TASR/AP

V utorok spoločnosť neuviedla, či rozhodnutie bolo prijaté v reakcii na žiadosť úradov Spojených štátov.

Paríž 10. marca (TASR) - Americká firma Planet Labs PBC v utorok oznámila, že neumožní prístup k satelitným snímkam Blízkeho východu na 14 dní, aby ochránila spojencov USA. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Spoločnosť Planet Labs PBC so sídlom v Kalifornii už minulý týždeň na 96 hodín zastavila prístup k svojim satelitným snímkam s vysokým rozlíšením, ktoré sú zvyčajne dostupné už krátko po nasnímaní.

„Po konzultácii s odborníkmi vo vnútri aj mimo vlády... sa spoločnosť Planet rozhodla prijať ďalšie proaktívne opatrenia, aby zabezpečila, že naše snímky nebudú takticky zneužívané nepriateľskými aktérmi na útoky na spojenecký a partnerský personál a civilné obyvateľstvo NATO,“ uvádza sa vo vyhlásení. Údaje týkajúce sa „celého Iránu a blízkych spojeneckých základní, ako aj štátov Perzského zálivu a existujúcich konfliktných zón“ budú blokované na 14 dní.

V utorok spoločnosť neuviedla, či rozhodnutie bolo prijaté v reakcii na žiadosť úradov Spojených štátov. Podľa americkej legislatívy sa na každú spoločnosť so sídlom v USA, ktorá komerčne využíva satelitné snímky s vysokým rozlíšením, vzťahujú obmedzenia z dôvodov národnej bezpečnosti alebo zahraničnej politiky.

Ďalšia popredná spoločnosť v tomto odvetví, Vantor (predtým Maxar), sa k situácii nevyjadrila. Jej dlhodobá firemná politika však bráni klientom poskytovať zábery amerických alebo spojeneckých základní.

Počas konfliktu v Pásme Gazy Planet Labs PBC zverejňovala snímky s odstupom 30 dní, hoci si stále udržiavala pokrytie rozsiahleho územia.
