Planet Labs PBC zablokovala satelitné zábery Blízkeho východu
V utorok spoločnosť neuviedla, či rozhodnutie bolo prijaté v reakcii na žiadosť úradov Spojených štátov.
Autor TASR
Paríž 10. marca (TASR) - Americká firma Planet Labs PBC v utorok oznámila, že neumožní prístup k satelitným snímkam Blízkeho východu na 14 dní, aby ochránila spojencov USA. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Spoločnosť Planet Labs PBC so sídlom v Kalifornii už minulý týždeň na 96 hodín zastavila prístup k svojim satelitným snímkam s vysokým rozlíšením, ktoré sú zvyčajne dostupné už krátko po nasnímaní.
„Po konzultácii s odborníkmi vo vnútri aj mimo vlády... sa spoločnosť Planet rozhodla prijať ďalšie proaktívne opatrenia, aby zabezpečila, že naše snímky nebudú takticky zneužívané nepriateľskými aktérmi na útoky na spojenecký a partnerský personál a civilné obyvateľstvo NATO,“ uvádza sa vo vyhlásení. Údaje týkajúce sa „celého Iránu a blízkych spojeneckých základní, ako aj štátov Perzského zálivu a existujúcich konfliktných zón“ budú blokované na 14 dní.
V utorok spoločnosť neuviedla, či rozhodnutie bolo prijaté v reakcii na žiadosť úradov Spojených štátov. Podľa americkej legislatívy sa na každú spoločnosť so sídlom v USA, ktorá komerčne využíva satelitné snímky s vysokým rozlíšením, vzťahujú obmedzenia z dôvodov národnej bezpečnosti alebo zahraničnej politiky.
Ďalšia popredná spoločnosť v tomto odvetví, Vantor (predtým Maxar), sa k situácii nevyjadrila. Jej dlhodobá firemná politika však bráni klientom poskytovať zábery amerických alebo spojeneckých základní.
Počas konfliktu v Pásme Gazy Planet Labs PBC zverejňovala snímky s odstupom 30 dní, hoci si stále udržiavala pokrytie rozsiahleho územia.
