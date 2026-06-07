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PLÁNOVAL TERORISTICKÝ ČIN: Muž chcel útočiť na výletnú loď
Grécke médiá uviedli, že muž mohol plánovať útok na izraelskú výletnú loď, ktorá má doraziť na Krétu v utorok.
Autor TASR
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Atény 7. júna (TASR) - V Grécku zatkli Palestínčana podozrivého z väzieb na militantné hnutie Hamas pre „plánovanie teroristických činov“, uviedla polícia. Tridsaťsedemročného muža zadržali v sobotu na ostrove Kréta, kde pracoval v hoteli, informovali grécke médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Podľa doteraz dostupných informácií bol prepojený s osobami, ktoré boli nedávno zatknuté na Cypre pre trestné činy súvisiace s terorizmom,“ uviedla polícia vo vyhlásení a dodala, že zatknutý muž „absolvoval výcvik“ Hamasu.
Grécke médiá uviedli, že muž mohol plánovať útok na izraelskú výletnú loď, ktorá má doraziť na Krétu v utorok. Štátna televízia ERT však dodala, že podľa odhadu príslušníkov protiteroristického oddelenia by to sotva mohol byť cieľ, keďže ešte nedostal potrebné chemikálie a výbušné zariadenie nebolo pripravené. Útok sa však podľa nich mal uskutočniť čoskoro.
ERT tiež informovala, že zadržaný si prenajal byt v centre Atén, kde polícia našla laboratórne vybavenie a chemické činidlá, ktoré sa používajú pri výrobe bomby.
Zároveň dodala, že Palestínčan prišiel do Grécka približne pred rokom z Gazy a získal azyl. Posledných 15 dní, keď úrady zistili, že je členom Hamasu, bol pod prísnym dohľadom.
„Podľa doteraz dostupných informácií bol prepojený s osobami, ktoré boli nedávno zatknuté na Cypre pre trestné činy súvisiace s terorizmom,“ uviedla polícia vo vyhlásení a dodala, že zatknutý muž „absolvoval výcvik“ Hamasu.
Grécke médiá uviedli, že muž mohol plánovať útok na izraelskú výletnú loď, ktorá má doraziť na Krétu v utorok. Štátna televízia ERT však dodala, že podľa odhadu príslušníkov protiteroristického oddelenia by to sotva mohol byť cieľ, keďže ešte nedostal potrebné chemikálie a výbušné zariadenie nebolo pripravené. Útok sa však podľa nich mal uskutočniť čoskoro.
ERT tiež informovala, že zadržaný si prenajal byt v centre Atén, kde polícia našla laboratórne vybavenie a chemické činidlá, ktoré sa používajú pri výrobe bomby.
Zároveň dodala, že Palestínčan prišiel do Grécka približne pred rokom z Gazy a získal azyl. Posledných 15 dní, keď úrady zistili, že je členom Hamasu, bol pod prísnym dohľadom.