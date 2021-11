Plánovaná socha Virginie Woolfovej je považovaná za necitlivú

Londýn 21. novembra (TASR) - Plánovaná inštalácia sochy britskej spisovateľky Virginie Woolfovej v londýnskej štvrti Richmond, ktorá má byť umiestnená na brehu rieky Temža, vyvolala znepokojenie.



Kritici tento krok označili za necitlivý vzhľadom na skutočnosť, že Woolfová v roku 1941 spáchala samovraždu utopením sa v rieke Ouse pretekajúcej anglickými grófstvami Západný Sussex a Východný Sussex.



Predmetný pamätník navrhnutý anglickou sochárkou Laury Dizengremelovou má byť umiestnený na lavičke v parku s výhľadom na Temžu v juhozápadnom Londýne, kde Woolfová žila približne desať rokov od roku 1914.



Správu priniesol v sobotu denník The Guardian.



Woolfová, autorka románov Pani Dallowayová, K majáku a Vlny, sa v marci 1941 zabila vo veku 59 rokov utopením sa v rieke Ouse vo Východnom Sussexe neďaleko mesta Lewes.



Woolfová bola členkou vplyvnej skupiny Bloomsbury Group a je všeobecne považovaná za jednu z najvplyvnejších spisovateliek 20. storočia. Spolu so svojím manželom Leonardom Woolfom založila v roku 1917 vydavateľstvo Hogarth Press.



Virginia Woolfová počas svojho celého života bojovala s psychickými problémami.



Jediným súčasným pomníkom Woolfovej v Richmonde je klasická modrá plaketa organizácie English Heritage, ktorá ju umiestnila na priečelí budovy Hogarth House, kde si Woolfovci zriadili sídlo svojho vydavateľstva.



"Zámerom osadenia sochy je osláviť rôznorodé životy a podporiť dialóg o duševnom zdraví, feminizme, sexualite a pohlaví. To sa však nedá spraviť, ak je socha umiestnená na predmestí," uviedla Charlotte Banksová z organizácie Aurora Metro.