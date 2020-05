Plánované zrušenie obmedzení v Durínsku vyvolalo vlnu kritiky

Erfurt 25. mája (TASR) - Rozhodnutie durínskeho premiéra Boda Ramelowa, ktorý oznámil, že v tejto spolkovej krajine Nemecka dôjde od 6. júna k zrušeniu všeobecne platných obmedzení súvisiacich s pandémiou nového druhu koronavírusu, sa stretlo s kritikou z viacerých spolkových krajín. Informoval o tom v pondelok denník Die Süddeutsche Zeitung.



Plánované kroky by znamenali, že ľudia by už nemuseli dodržiavať povinné odstupy, nosiť ochranné rúška ani obmedzovať spoločenské kontakty. Namiesto odporúčaní pre celú spolkovú krajinu by vstúpili do platnosti regionálne opatrenia závislé od počtov nakazených.



"V žiadnom prípade nesmie nastať pocit, že pandémia sa už skončila," povedal pre denník Bild minister zdravotníctva Jens Spahn.



Plánované kroky durínskej vlády kritizovalo počas videokonferencie i predsedníctvo Kresťanskodemokratickej únie (CDU). Ako informovala agentúra DPA s odvolaním sa na jej účastníkov, tamojšia vláda tým vysiela "katastrofálny" signál. Kritiku vyjadrili i predseda sárskej vlády Tobias Hans či premiér Severného Porýnia-Vestfálska Armin Laschet.



Premiér Bavorska, hraničiaceho s Durínskom, Markus Söder, označil plán zrušiť všeobecné obmedzenia za "fatálny signál" a predstaviteľov tamojšej vlády vyzval, aby to ešte prehodnotili.



"My v Bavorsku sme boli mimoriadne zasiahnutí tým, že ležíme na hraniciach s Rakúskom," uviedol Söder. "Nechcem, aby sa Bavorsko ešte raz nakazilo pre nezodpovednú politiku, ktorá sa robí v Durínsku," zdôraznil.



Odborník na zdravie Karl Lauterbach zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) vyzval nemeckú vládu, aby bezpodmienečne vyslala voči avizovaným krokom Durínska protisignál. "Rozhodnutím Durínska hrozí pretekanie sa spolkových krajín (v uvoľňovaní opatrení), ktoré by bolo z medicínskeho hľadiska katastrofálne," povedal pre denník Rheinische Post.



Zasadnutie časti spolkového kabinetu zameraného na boj s pandémiou COVID-19, ktoré bolo naplánované na pondelok, však nečakane zrušili, uviedla televízna stanica N-TV. Dôvodom je "nevyhnutná potreba rozhovorov" medzi spolkovou vládou a jednotlivými krajinami, čo sa týka aj situácie v Durínsku.