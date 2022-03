Plánovanú schôdzku ministrov obrany V4 odročili

Budapešť 29. marca (TASR) - Schôdzka ministrov obrany krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktorá sa mala konať v stredu a vo štvrtok, sa uskutoční neskôr, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na utorňajšie vyhlásenie rezortu obrany pre komerčnú televíziu ATV.



Server euractiv.com v tejto súvislosti uviedol, že účasť na budapeštianskej schôdzke odriekla česká ministerka obrany Jana Černochová a pridal sa k nej aj poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. Dôvodom sú postoje Maďarska k Rusku.



"Na budúci týždeň budú mať voľby a nie je správe, aby som sa zúčastnila na (predvolebnej) kampani," vysvetlila Černochová. Pripomenula, že v Maďarsku sa budú v nedeľu 3. apríla konať parlamentné voľby.



"Vždy som V4 podporovala a veľmi ma mrzí, že pre maďarských politikov je teraz lacná ruská ropa dôležitejšia než ukrajinská krv," zdôvodnila svoje rozhodnutie česká ministerka.



Poľský minister obrany Blaszczak "nepôjde do Budapešti", oznámil jeho tlačový úrad.



Premiér Viktor Orbán minulý piatok odmietol výzvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Maďarsko súhlasilo s rozšírením sankcií voči Rusku aj o energetický sektor a aby umožnilo prevoz zbraní na Ukrajinu cez svoje územie. "Viktor Orbán odmietol obe požiadavky, pretože sú v rozpore so záujmami Maďarska," uviedol jeho hovorca Bertalan Havasi.



Do V4, alebo Vyšehradskej skupiny, patria Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko.



spravodajca TASR Ladislav Vallach