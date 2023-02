Plánovaný koncert skupiny Laibach v Kyjeve organizátori zrušili

Kyjev 27. februára (TASR) - Koncert slovinskej skupiny Laibach v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, plánovaný na 31. marca, sa nakoniec po politických diskusiách tamojších organizátorov neuskutoční. TASR správu prevzala z agentúry APA.



"Aj keď skupina vyjadrila svoju podporu pre Ukrajinu a Ukrajincov a ruský režim odsúdila, významná časť nášho publika sa kategoricky vyslovila proti tomu, aby sem Laibach prišiel," uviedol v nedeľu na sociálnej sieti Facebook organizátor hudobných podujatí Bel Etage Music Hall.



"Oznámenie o koncerte skupiny Laibach viedlo v súvislosti s jej pohľadom na príčiny našej vojny k vášnivým diskusiám v komunite na Facebooku," uvádza sa ďalej vo vyhlásení, ktoré kolovalo na internete.



V záujme vyhnúť sa zbytočnému rozkolu Ukrajincov do rôznych táborov a v záujme odstránenia tohto sporu bolo rozhodnuté o zrušení koncertu, dodal organizátor, ktorý sa zároveň ospravedlnil hudobným fanúšikom, čo sa na koncert Laibachu chystali. "Táto šou neprichádza v pravý čas," dodal Bel Etage Music Hall.



Legendárna industriálna kapela zo slovinskej Ľubľany oznámila svoje plánované vystúpenie v ukrajinskej metropole len minulý týždeň s tým, že celý výťažok z koncertu chce darovať, pripomína APA. Išlo by o prvé vystúpenie zahraničnej hudobnej skupiny v Kyjeve od začiatku ruskej vojenskej invázie z 24. februára 2022.



Po prvých kritických komentároch skupina ubezpečila, že koncert má byť vyjadrením podpory pre Ukrajinu. Protirečivé reakcie a dokonca hrozby bitkou v Kyjeve však vyvolalo opakované stanovisko Laibachu, podľa ktorého je aktuálne prebiehajúca vojna geopolitickou konfrontáciou medzi Ruskom a Spojenými štátmi na ukrajinskom území.



Konflikt je "cynickou vojnou zástupcov geostrategických záujmov superveľmocí a finančného kapitálu (vojenského priemyslu a tak ďalej)", vyjadril sa Laibach pre britský denník The Guardian.



Ukrajinským komentátorom na Facebooku tento pohľad pripomenul ruskú štátnu propagandu, ktorá prebiehajúcu "špeciálnu operáciu" na Ukrajine predstavuje najmä ako konfrontáciu so Severoatlantickou alianciou (NATO), a samotnú Ukrajinu vykresľuje ako bábku Západu, vysvetľuje APA.