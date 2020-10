Plánovaný supermíting na podporu Lukašenka zrušili

Minsk 23. októbra (TASR) - Plánovaný "supermíting" na podporu bieloruského vedenia, ktorý mal konať túto nedeľu v Minsku, zrušili. Spravodajský portál TUT.by o tom informovali štátni úradníci i zamestnanci štátnych podnikov, ktorí sa na ňom mali zúčastniť. Zrušenie provládnej akcie potvrdil neskôr aj Alexandr Lukašenko.



Ako dôvod zrušenia tohto podujatia sa uvádzajú riziká súvisiace so zhromaždením veľkého davu ľudí, ako aj šírenie koronavírusu SARS-CoV-2.



Míting sa mal konať v centre Minska, na Námestí nezávislosti a Októbrovom námestí. Podľa Lukašenka sa na ňom očakávala účasť 250.000-300.000 ľudí, ktorých podľa TUT.by mali do Minska pozvážať autobusmi a vlakmi.



Niektorým z účastníkov boli za to sľúbené odmeny (v prepočte okolo 30 eur) alebo náhradné voľno, iným za neúčasť hrozili výpoveďou, nepredĺžením pracovnej zmluvy či odobratím bonusov.



V piatok však v mnohých úradoch a štátnych firmách zamestnancom oznámili, že podujatie v nedeľu sa ruší a odkladá na neurčito.



Účastníkom "supermítingu" sa mal prihovoriť Lukašenko, ktorý v piatok uviedol niekoľko dôvodov, prečo sa akcia nemôže konať: vyhlásil, že veľká demonštrácia môže ochromiť mesto, nie je ani možné zaistiť bezpečnosť veľkého davu ľudí. Uviedol tiež, že je "potrebné, aby polícia kontrolovala aj "tých druhých" - protivládnych demonštrantov, ktorí sa v uliciach Minska od prezidentských volieb - 9. augusta - stretávajú každú nedeľu na masovom pochode.



Masové protesty vypukli v Bielorusku po tom, ako ústredná volebná komisia vyhlásila Lukašenka za víťaza prezidentských volieb, v ktorých mal získať vyše 80 percentami hlasov, zatiaľ čo jeho vyzývateľku Sviatlanu Cichanovskú podporilo desať percent voličov. Kritici však tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované. Cichanovská ani zvyšok opozície neuznávajú oficiálne výsledky prezidentských volieb v Bielorusku a ani Lukašenka ako hlavu štátu. Rovnaký postoj EÚ, USA i ďalšie štáty.



Cichanovská dala Lukašenkovi 13. októbra ultimátum: ak do 12 dní neodstúpi, nezastaví násilie a neprepustí politických väzňov, podniky v celej krajine začnú štrajkovať.



"Ak naše požiadavky nebudú splnené do 25. októbra, celá krajina vyjde v pokoji do ulíc," uviedla vo vyhlásení Cichanovská, ktorá žije v exile v litovskom Vilniuse.



"Všetky podniky vstúpia 26. októbra do štrajku, všetky cesty budú zablokované a štátne podniky nebudú mať žiadny odbyt," dodala.