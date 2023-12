Plánovaný útok na katedrálu v Kolíne: Tadžik zostáva vo väzbe

Kolín nad Rýnom 26. decembra (TASR) - Nemecká polícia v utorok oznámila, že v súvislosti s možným plánovaným útokom na katedrálu v Kolíne nad Rýnom vzala do väzby jednu podozrivú osobu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Väzobne stíhaným je 30-ročný Tadžik, "o ktorom existujú informácie dôležité pre bezpečnosť štátu", uviedla kolínska polícia vo vyhlásení bez zverejnenia ďalších podrobností.



Muž bol zadržaný v nedeľu večer a na základe rozhodnutia súdu zostane vo väzbe do 7. januára.



Agentúra DPA spresnila, že polícia v nedeľu pri prehliadke bytu v meste Wesel, približne 100 kilometrov severne od Kolína nad Rýnom, zadržala piatich mužov. Kým štyroch z nich neskôr prepustila, 30-ročný Tadžik zostal vo väzbe.



Bližšie podrobnosti o podozrivom a jeho spojitosti s hrozbou pre katedrálu polícia odmietla uviesť, keďže vyšetrovanie stále prebieha.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová v posledných týždňoch opakovane varovala pred rastúcou hrozbou islamistického násilia v Nemecku a inde v Európe. Objasnila, že vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas zvyšuje riziko radikalizácie.



DPA pripomenula, že bezpečnostné opatrenia v kolínskej katedrále a jej okolí sú sprísnené od soboty kvôli riziku možného útoku, ktorý nemenovaná islamistická skupina údajne plánovala vykonať 31. decembra.



Bohoslužby v katedrále sa naďalej konajú, ale pre turistov je až do odvolania uzavretá.



Katedrála je hlavnou turistickou atrakciou Kolína nad Rýnom a nachádza sa vedľa centrálnej železničnej stanice. V čase medzi Vianocami a Novým rokom do chrámu zavíta zvyčajne viac ako 100.000 návštevníkov.



Agentúra DPA dodala, že dôkladné kontroly ľudí vstupujúcich do kolínskej katedrály v nedeľu na tradičnú štedrovečernú bohoslužbu prebehli bez incidentov. Situácia v okolí katedrály, kde polícia zintenzívnila hliadkovanie, bola tiež pokojná.