Plasterk nebude nový premiér Holandska, doplatil na otázky o integrite

Brusel/Amsterdam 20. mája (TASR) - Ronald Plasterk sa v pondelok sám vylúčil z postu premiéra v budúcej holandskej vláde. Stalo sa tak po tom, čo sa objavili otázky etického charakteru spojené s vlastníctvom patentu na vakcínu proti rakovine, ktorý zobchodoval za 32 miliónov eur. Na správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.



Plasterk (67) už pôsobil ako minister školstva, kultúry a vedy a tiež minister vnútra. Na premiérsku funkciu nebol nikdy oficiálne nominovaný. Holandské médiá upozornili, že jeho kandidatúru navrhol Geert Wilders, líder ultrapravicovej Strany slobody (PVV), ktorá sa vlani v novembri stala víťazom predčasných parlamentných volieb.



Už minulý týždeň sa v médiách objavili obvinenia, že Plasterk si uplatnil nárok na výhradné patentové práva na vakcínu proti rakovine, ktorú vyvíjal v spolupráci s amsterdamským nemocničným centrom UMC. Po odchode z politiky v roku 2017 bývalý člen Strany práce (PvdA) písal kritické protiľavicové stĺpčeky v pravicovom denníku Telegraaf a ako molekulárny biológ založeil biotechnologickú spoločnosť Frame Therapeutics.



Spoločnosť v spolupráci s UMC predložila patent na vakcínu proti rakovine, ktoré boli ocenené na šesť miliónov eur. Plasterk ako jediný majiteľ patentu predal firmu nemeckej farmaceutickej firme CureVac za 32 miliónov eur.



Exminister od decembra do februára vystupoval aj v pozícii "formátora", čiže hlavného vyjednávača pre vznik novej koaličnej vlády štyroch pravicových strán, čelí aj oficiálnej sťažnosti. Istý právnik z Amsterdamu tvrdí, že Plasterk uviedol do omylu daňový úrad registráciou svojej spoločnosti ako mikropodniku.



Plasterk vo vyhlásení citovanom denníkom Telegraaf uviedol, že už "nie je k dispozícii" na pozíciu premiéra a medializované obvinenia proti nemu označil ako "nepravdivé" a "zbytočné".



DutchNew.nl upozornil, že Wilders ako líder najsilnejšej strany v štvorkoalícii teraz musí navrhnúť nové meno kandidáta na premiéra, zatiaľ však nie je jasné, kto by to mohol byť.



(spravodaca TASR Jaromír Novak)