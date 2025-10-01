Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Platforma Imgur zablokovala používateľom z Británie prístup

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Dôvodom je zrejme hroziaca pokuta za porušenie britského zákona o ochrane detí na internete.

Autor TASR
Londýn 30. septembra (TASR) - Americká platforma Imgur, určená na nahrávanie a prehliadanie obrázkov, zablokovala používateľom zo Spojeného kráľovstva prístup k svojmu obsahu. Dôvodom je zrejme hroziaca pokuta za porušenie britského zákona o ochrane detí na internete. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice BBC.

Správa na platforme uvádza, že „prístup na Imgur zo Spojeného kráľovstva nie je od utorka k dispozícii“ bez zverejnenia dôvodu.

V utorok britský Úrad komisára pre informácie (ICO) oznámil, že informoval materskú spoločnosť platformy MediaLab o svojom zámere udeliť spoločnosti Imgur pokutu po prešetrení jej prístupu k overovaniu veku a narábaniu s osobnými údajmi detí. V dokumente zverejnenom ICO sa uvádza, že nepožadovala od návštevníkov, aby pri vytváraní účtu uvádzali svoj vek, čím porušuje snahy britskej vlády zabrániť deťom v prístupe k škodlivému obsahu na internete.

„Naše zistenia sú predbežné a ICO starostlivo zváži všetky vyjadrenia spoločnosti MediaLab, než prijme konečné rozhodnutie o udelení finančnej pokuty,“ uviedol ICO vo svojom vyhlásení.

„Jasne sme vyjadrili, že odchod zo Spojeného kráľovstva neumožňuje organizácii vyhnúť sa zodpovednosti za akékoľvek predchádzajúce porušenie zákona o ochrane údajov a naše vyšetrovanie pokračuje,“ zdôraznil úrad.

Imgur sa používa najmä na vytváranie a uverejňovanie rôznych obrázkov, predovšetkým vtipného charakteru. Platforma podľa vlastných údajov mesačne zaznamenáva vyše 250 miliónov návštevníkov.
