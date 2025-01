Platforma TikTok prestala v USA fungovať

Washington 19. januára (TASR) - Sociálna sieť TikTok v sobotu neskoro večer miestneho času odpojila prístup svojim používateľom v Spojených štátoch. Stalo sa tak krátko pred tým, ako vstúpil do platnosti zákon, na základe ktorého bude platforma v krajine zakázaná. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a AFP.



"V USA bol prijatý zákon zakazujúci TikTok, čo, bohužiaľ, znamená, že (ho) zatiaľ nemôžete používať. Máme šťastie, že prezident Trump naznačil, že po nástupe do funkcie bude s nami spolupracovať na riešení, ako TikTok obnoviť. Prosím, zostaňte naladení," uviedla spoločnosť v oficiálnom vyhlásení.



Do soboty 22.50 h washingtonského času (nedeľa 4.50 h SEČ) sa aplikácia nenachádzala v obchodoch s mobilnými aplikáciami spoločností Apple a Google. Keď používatelia TikToku otvorili aplikáciu, narazili na vyskakovacie okno spoločnosti, v ktorom sa k situácii vyjadrila.



Najvyšší súd USA v piatok odobril zákon, podľa ktorého musí čínsky vlastník predať TikTok do nedele, inak bude v USA platforma zakázaná. Súčasťou zákona je prechodné obdobie 90 dní, počas ktorého sa môže zákaz oddialiť.



Trump sa k záležitosti vyjadril v piatok na sociálnej sieti Truth Social. "Rozhodnutie Najvyššieho súdu sa očakávalo a každý ho musí rešpektovať. Moje rozhodnutie o TikToku príde v nie príliš vzdialenej budúcnosti, ale musím mať čas na preskúmanie situácie," uviedol.



Počas svojho prvého funkčného obdobia sa Trump neúspešne pokúsil zakázať TikTok, ale v priebehu svojej predvolebnej kampane v roku 2024 sa stal jej používateľom. Vo videu, ktoré na platforme zverejnil v júni, dokonca vyhlásil, že "zachráni TikTok".