Platforma TikTok sa pripojila ku kódexu EÚ proti nenávisti

Brusel 8. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) privítala v utorok rozhodnutie čínskej spoločnosti ByteDance aby sa TikTok - platforma sociálnych sietí na zdieľanie videí - pripojila ku Kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete.



Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders v tejto súvislosti uviedol, že podpísaním tohto kódexu platforma TikTok preukázala svoje pevné odhodlanie bojovať proti nezákonným nenávistným prejavom v on-line prostredí.



"Aby bola digitálna oblasť bezpečná pre všetkých, potrebuje EÚ intenzívnu spoluprácu s takýmito významnými aktérmi," odkázal Reynders v správe pre médiá.



Podľa jeho slov je TikTok už deviatym partnerom EÚ v rámci kódexu správania, ktorý bol zavedený v roku 2016. Pred TikTokom tento kódex už podpísali spoločnosti Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, Dailymotion a Jeuxvideo.com.



Komisia v júni zverejnila výsledky piateho hodnotenia Kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete a skonštatovala, že výsledky jeho dodržiavania sú celkovo pozitívne, keďže veľké IT spoločnosti zhodnotia 90 percent označeného obsahu do 24 hodín a odstránia 71 percent obsahu, ktorý sa považuje za nezákonný nenávistný prejav.



Snahou EÚ je, aby mali všetky platformy na jednotnom trhu EÚ rovnaké povinnosti a aby sa miera ich zodpovednosti za bezpečnosť používateľov na internete odrazila aj v právnych predpisoch v duchu hesla "to, čo je nelegálne off-line, zostáva nelegálnym aj on-line".





Spravodajca TASR Jaromír Novak