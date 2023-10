Platforma X odmieta tvrdenia EÚ o šírení dezinformácií po útoku Hamasu

Washington 12. októbra (TASR) – Sociálna platforma X multimiliardára Elona Muska v stredu dementovala tvrdenia Európskej únie, podľa ktorých zlyháva v boji proti dezinformáciám šíriacim sa po vypuknutí bojov medzi Izraelom a Hamasom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Generálna riaditeľka X Linda Yaccarinová v stredu v liste adresovanom komisárovi pre vnútorný trh Thierrymu Bretonovi vyhlásila, že platforma po útokoch Hamasu na Izrael "podnikla kroky na odstránenie alebo označenie desiatok tisíc príspevkov".



Eurokomisár Breton v utorok listom osobne žiadal Muska a Zuckerberga, majiteľa skupiny Meta, kam patrí aj Facebook alebo Instagram, aby do 24 hodín poskytli informácie o odstraňovaní nelegálneho obsahu a dezinformácií.



Breton má ako komisár pre vnútorný trh na základe Aktu o digitálnych službách (DSA) možnosť právne zasiahnuť proti digitálnym gigantom. DSA pre veľké platformy vstúpil do platnosti v auguste a zakazuje nelegálny obsah pod hrozbou pokút až do výšky šiestich percent celosvetového obratu spoločnosti.



Breton v liste Muskovi po útoku Hamasu na Izrael upozorňoval najmä na "násilný alebo teroristický obsah, ktorý sa evidentne šíri prostredníctvom vašej platformy".



Yaccarinovej list zverejnil korporátny účet platformy X, generálna riaditeľka ho neskôr sama zdieľala. V liste vyhlasuje, že platforma od vypuknutia násilností odstránila stovky účtov spojených s palestínskym militantným hnutím Hamas. Zároveň v ňom upozorňuje aj na odstránenie príspevkov obsahujúce násilné vyjadrovanie, zmanipulovaný obsah a vyobrazenia násilia.