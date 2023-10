Platforma X dostala pokutu za slabý boj proti problematickému obsahu

Sydney 16. októbra (TASR) – Austrálska komisárka pre elektronickú bezpečnosť Julie Inman Grantová v pondelok udelila sociálnej sieti X (predtým Twitter) pokutu 610.500 austrálskych dolárov (366.000 eur). Dôvodom je nedostatočné preukázanie krokov proti príspevkom obsahujúcim sexuálne zneužívanie detí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Inman Grantová súčasnú spoločnosť multimiliardára Elona Muska kritizovala za "prázdne reči", sama v minulosti pre Twitter pracovala. Za nedostatočné plnenie si povinností v boji proti obsahu zobrazujúcemu zneužívanie detí kritizovala aj spoločnosť Google.



Elon Musk od prebratia Twitteru a premenovania na X celosvetovo znížil počet zamestnancov o vyše 80 percent. Mnohí z prepustených pracovali ako kontrola obsahu a zodpovedali za likvidáciu problematického obsahu.



Podľa Inman Grantovej z 90 na 75 percent kleslo aj proaktívne vyhľadávanie príspevkov s obsahom sexuálneho zneužívania detí počas troch mesiacov od prebratia spoločnosti.



"Twitter/X verejne vyhlasuje, že boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí je pre spoločnosť najvyššou prioritou, no nemôžeme dopustiť, aby to boli iba prázdne reči. Potrebujeme vidieť, že slová podporujú skutky," vyhlásila Inman Grantová.



Vo februári vyzvala najväčšie online platformy, aby preukázali opatrenia na boj proti extrémnemu obsahu. Neuspokojivé odpovede od X a Google boli spôsobené obavami spoločností z reakcie verejnosti alebo nedostatočnými systémami.



Agentúra AFP požiadala obe spoločnosti o reakciu. Platforma X reagovala e-mailom: "Momentálne sme zaneprázdnení, skúste to neskôr". Google v reakcii uviedol, že vyvinul technológie na detekciu, nahlasovanie a odstraňovanie materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí.