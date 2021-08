V EÚ začali platiť nové pravidlá vízového informačného systému

Brusel 2. augusta (TASR) - Od pondelka platia v krajinách EÚ nové pravidlá revidovaného a modernizovaného vízového informačného systému. Oznámila to Európska komisia (EK).



Nové pravidlá v decembri 2020 odsúhlasil Európsky parlament aj Rada EÚ. Umožnia dôkladnejšie kontroly občanov z tretích krajín žiadajúcich o víza a povolenia na pobyt v Únii, lepšiu výmenu informácií medzi členskými štátmi a zabezpečia úplnú interoperabilitu s ostatnými databázami v eurobloku.



Všetci žiadatelia o víza budú automaticky preverení aj z hľadiska iných vnútornobezpečnostných a migračných informačných systémov EÚ. Povinná krížová kontrola pomôže odhaliť žiadateľov o víza používajúcich viacero identít a vystopovať osoby predstavujúce bezpečnostné riziká.



Okrem toho modernizovaný vízový informačný systém bude obsahovať aj informácie o dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt. Zlepší sa tým výmena informácií medzi členskými štátmi, čo pomôže pohraničnej stráži rýchlo určiť, či je dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt používané na prekročenie vonkajších hraníc schengenského priestoru naozaj platné a či je jeho držiteľom oprávnená osoba. Vyplní sa tým významná bezpečnostná medzera.



Vízový informačný systém (VIS) je databázou EÚ, ktorá spája pohraničnú stráž na vonkajších hraniciach Únie s konzulátmi členských štátov po celom svete. Modernizovaný vízový informačný systém by mal byť funkčný a plne interoperabilný s inými informačnými systémami do konca roku 2023.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)