Platnosť čiernomorskej obilnej dohody vypršala

Istanbul 17. júla (TASR) - Platnosť dohody umožňujúcej Ukrajine bezpečne vyvážať obilie cez Čierne more na svetový trh v noci na utorok oficiálne vypršala po tom, ako Moskva nesúhlasila s jej predĺžením a odstúpila od nej. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Dohoda, ktorú vlani v júli spolu s OSN pomohol sprostredkovať turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, Ukrajine umožnila vyviezť z čiernomorských prístavov viac ako 32 miliónov ton obila a potravín. Veľká časť smerovala do rozvojových krajín v Afrike či na Blízkom východe. Dohoda bola niekoľkokrát predlžovaná, naposledy v máji. Jej platnosť vypršala v pondelok o 23.00 h SELČ.



Oznámenie o pozastavení dohody Ruskom prišlo v pondelok len niekoľko hodín po útoku na most spájajúci Rusko s anektovaným polostrovom Krym, pri ktorom zahynuli dve osoby. Za týmto útokom podľa zdroja agentúry AFP z ukrajinských bezpečnostných zložiek stojí ukrajinské námorníctvo a ukrajinská tajná služba SBU.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdí, že Rusko sa k implementovaniu dohody vráti "hneď, ako budú splnené jeho požiadavky týkajúce sa Čierneho mora".



Viaceré západné štáty vrátane Nemecka či Británie vyjadrili sklamanie v súvislosti s rozhodnutím Moskvy pozastaviť plnenie dohody. EÚ ho označila za cynické.