Plávajúce mólo pri Pásme Gazy je poškodené, musia ho opraviť

Washington/Tel Aviv 28. mája (TASR) — Armáda Spojených štátov bola nútená dočasne pozastaviť dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy po mori po tom, čo sa v dôsledku zlého počasia poškodila časť provizórneho móla umiestneného pri pobreží tejto palestínskej enklávy. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na oznámenie Pentagónu.



Jeho hovorkyňa Sabrina Singhová na brífingu povedala, že v priebehu nasledujúcich dvoch dňoch mólo odtiahnuté do juhoizraelského mesta Ašdod, kde ho armáda opraví. Oprava potrvá "aspoň týždeň", potom bude potrebné mólo opäť ukotviť pri pobreží Pásma Gazy.



Americká televízia NBC News predtým informovala, že rozbúrené more poškodilo prístupovú cestu pre kamióny, ktorou sa tieto po preložení nákladu z lodí dostávajú z móla na súš.



Dočasné mólo v hodnote 320 miliónov dolárov kotviace pri pobreží Pásma Gazy vybudovala americká armáda, keďže samotná enkláva nemá dostatočne hlboký prístav pre väčšie nákladné lode. Jeho prevádzku sprevádzajú rôzne incidenty.



Pri práci na móle utrpeli zranenia traja príslušníci americkej armády, jeden z nich vážne. Dodávky boli tiež pozastavené na dva dni minulý týždeň po tom, čo davy civilistov obkolesili nákladné autá prichádzajúce z móla, pričom bol zastrelený jeden Palestínčan.



Ďalší incident sa stal v sobotu, keď rozbúrené more odtrhlo štyri zakotvené armádne člny, ktoré sa používali na prevoz paliet s pomocou z komerčných plavidiel na mólo. Dve plavidlá more odnieslo k pobrežiu Pásma Gazy, zvyšné uviazli na pobreží neďaleko izraelského Aškelonu.



Hovorca Svetového potravinového programu OSN (WFP) podľa agentúry Reuters uviedol, že od spustenia prevádzky móla 17. mája z neho OSN prepravila pomoc na 137 nákladných autách, čo je ekvivalent 900 metrických ton.



Americkí predstavitelia opakovane zdôraznili, že mólo nepostačuje na prísun pomoci pre obyvateľov Pásma Gazy, preto treba otvoriť aj pozemné priechody.



USA tiež plánujú pokračovať v zhadzovaní potravín do Pásma Gazy na padákoch.