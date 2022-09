Plávanie v studenej vode znižuje riziká mnohých chorôb

Oslo 24. septembra (TASR) - Plávanie v studenej vode pomáha ľudskému zdraviu, vrátanie lepšieho metabolizmu tukov. Znižuje tak riziká civilizačných ochorení ako je napríklad cukrovka. Vyplýva to z výsledkov štúdie nórskych vedcov vo vedeckom časopise International Journal of Circumpolar Health. TASR správu prevzala z webových stránok Sky News.



Nórski výskumníci po spracovaní 104 štúdií zistili, že mnohé z nich potvrdzujú veľké zdravotné prínosy plávania v studenej vode. Súvisí to s rýchlejším spaľovaním energie, čo by mohlo pomôcť pri predchádzaní obezite a kardiovaskulárnych ochorení. Celkové zdravotné prínosy sa však nedajú presne vyčísliť.



"Existuje čoraz väčšia vedecká zhoda, že dobrovoľné vystavenie sa studenej vode môže mať určité priaznivé účinky na zdravie," povedal vedúci autor výskumu James Mercer. "Ponorenia sa do studenej vody má významný vplyv na rôzne fyziologické a biochemické parametre," dodal.



Vedci potvrdili pozitívnu súvislosť medzi plávaním v studenej vode a hnedým tukovým tkanivom (BAT). Hlavnou úlohou tukového tkaniva v ľudskom tele je uskladňovať energiu, pričom vedci rozpoznávajú podľa jeho funkcie a stavby dva druhy - biele a hnedé. "Dobré" hnedé tukové tkanivo má inú stavbu a dokáže veľmi rýchlo reagovať na chlad a energiu využívať na tvorbu tepla. V ľudskom tele ho je len asi 50 gramov. "Zlé" biele tukové tkanivo "iba" skladuje energiu.



Výskumníci z UiT Arktickej nórskej univerzity a z Univerzitnej nemocnice v Tromsö porovnávali dostupné výskumy. Často však zahŕňali len malý počet ľudí, jedného pohlavia a s rôznou teplotou vody. Mnohé zo zdravotných výhod pravidelného vystavovania sa chladu môžu byť spôsobené aj inými faktormi vrátane aktívneho životného štýlu, trénovania zvládania stresu ako aj pozitívneho myslenia.



Vedci zároveň varovali, že plávanie v ľadovej vode má aj riziká, ako je podchladenie a problémy so srdcom a dýchaním kvôli teplotnému šoku.