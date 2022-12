Plavba ropných tankerov cez prieplavy v Turecku bola obnovená

Istanbul 13. decembra (TASR) — Turecko v utorok informovalo, že vyriešilo spor súvisiaci so cenovým stropom na ruskú ropu, ktorý zastavil plavbu ropných tankerov cez Bosporský a Dardanelský prieliv. Na plavbu cez tieto úžiny čakalo už niekoľko dní približne 20 ropných tankerov, uviedla agentúra AFP.



Skupina G7, Európska únia a Austrália sa začiatkom decembra dohodli na cenovom strope pre ruskú ropu, konkrétne na sume 60 dolárov za barel (159 litrov). Toto rozhodnutie je súčasťou snáh o potrestanie Ruska za rozpútanie vojny na Ukrajine. Moskvu má zbaviť hlavného zdroja príjmov a zároveň zabrániť väčšiemu narušeniu globálneho trhu s ropou, vysvetlila AFP.



Tento plán však narazil na prekážku, keď Turecko vyjadrilo znepokojenie z možnosti, že cez Bospor — úžinu, ktorá prechádza stredom 16-miliónového Istanbulu —, sa budú plaviť nepoistené lode.



Turecká pobrežná stráž začala preto od posádok požadovať listiny preukazujúce, že lode majú takzvané poistenie ochrany a odškodnenia proti úniku ropy a iným nehodám. Západné poisťovne sa voči tejto požiadavke ohradili, pretože ich to robilo zodpovednými za možné porušenie nových sankcií.



Európski diplomati sa preto stretli s poisťovateľmi a tureckými predstaviteľmi, aby sa dohodli na kompromise, ktorý by vyhovoval všetkým stranám.



Turecké ministerstvo dopravy následne v utorok uviedlo, že posádky tankerov už začali predkladať "potvrdzujúci list", ktorý poskytuje záruky pre ich plavbu z ruských prístavov. Na odbavenie tak už nečakajú nijaké tankery naložené ropou na, dodalo.



Blokáda v tureckých úžinách mala len malý vplyv na svetový trh s ropou, keďže väčšina západných krajín už ruskú ropu nekupuje, konštatovala AFP.



Z analýzy agentúry Bloomberg vyplýva, že jedinou európskou krajinou, ktorá tento mesiac dovážala ruskú ropu, bolo Bulharsko.



Ukázalo sa tiež, že väčšina ruských tankerov teraz smeruje na ázijské trhy cez Suezský prieplav.