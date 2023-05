Plavčíci na najpopulárnejších plážach Malorky odvolali štrajk

Madrid 21. mája (TASR) - Plavčíci na plážach v Palma de Mallorca, hlavnom meste španielskeho ostrova Malorka, odvolali v nedeľu neobmedzený štrajk. Spoločnosť Emergencies Setmil, ktorá ich zamestnáva, im totiž zaručila zvýšenie platov. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Štrajk sa mal týkať všetkých pláží v Palme, vrátane pláže známej ako Ballermann, ktorú obľubujú najmä nemeckí a britskí turisti. "Nikto z nás nebude pracovať. Ak dôjde k úmrtiam pri kúpaní, nebude to naša chyba," varoval vtedy hovorca odborov plavčíkov Julian Delgado.



Plavčíci v obľúbenej dovolenkovej destinácii však v nedeľu vykonávali svoje povinnosti ako obvykle, keďže dosiahli jeden zo svojich cieľov, hoci ostatné požiadavky im zatiaľ nesplnili.



Žiadajú tiež nové vysoké pozorovacie stoličky, ako im to vlani sľúbili úrady, ďalej obnovu toaliet pre hendikepovaných ľudí a vybudovanie prístupu na pláže pre používateľov invalidných vozíkov.



Španielske zákony už vyžadujú, aby bol počas sezóny na pláže prístup pre používateľov invalidných vozíkov, ale v hlavnom meste Palma to ešte nezaviedli do praxe.



"Do vody sa môžu dostať bez ťažkostí iba od júna do septembra, ale malo by to byť možné počas celého obdobia kúpania," povedal hovorca približne 50 plavčíkov Francisco Calvo pre nemecky písané noviny Mallorca Zeitung.



Plavčíci v Palme obvykle strážia pláže od 11.00 h do 19.00 h.



Štrajkom pohrozili už vlani, ale odvolali ho, keď dosiahli dohodu s úradmi.



Teraz tvrdia, že množstvo vtedy dosiahnutých výhod nebolo do praxe zavedených, napríklad začiatok ich pracovnej sezóny o mesiac skôr, teda už v apríli namiesto mája.



Vedenie mesta Palma uviedlo, že zmeny začnú platiť až od augusta, keď vyprší súčasná zmluva s odchádzajúcim prevádzkovateľom a úlohy prevezme nový prevádzkovateľ.