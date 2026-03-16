Plavidlo agentúry Frontex sa potopilo pri Grécku, hlásia zranených
Pobrežná stráž uviedla, že v čase nehody nebola loď zapojená do žiadnej operácie.
Autor TASR
Atény 16. marca (TASR) - Loď patriaca Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) sa prevrátila a potopila pri gréckom ostrove Kastelorizo neďaleko pobrežia Turecka. Štyria z piatich ľudí na jej palube utrpeli zranenia, uviedla agentúra AFP, píše TASR.
Grécka štátna televízia ERT informovala, že plavidlo agentúry Frontex bolo estónske a jeho posádku tvorili štyria Estónci, medzi nimi veľvyslankyňa pôsobiaca v Grécku, a dôstojník gréckej pobrežnej stráže.
Pobrežná stráž uviedla, že v čase nehody nebola loď zapojená do žiadnej operácie. Okolnosti incidentu budú predmetom vyšetrovania, dodala pobrežná stráž.
Štyroch zranených vrtuľníkom previezli do nemocnice na neďalekom gréckom ostrove Rodos, pričom ani jeden z nich nebol v ohrození života. Nehodu pre AFP potvrdil hovorca agentúry Frontex Krzysztof Borowski. „Grécka pobrežná stráž nás informovala, že sa im podarilo zachrániť všetkých na palube. Myslím, že tam bolo päť ľudí. Pokiaľ viem, najmenej jedna osoba je zranená,“ uviedol.
Starosta ostrova Kastelorizo Nikos Asvestis pre miestne médiá uviedol, že ťažké zranenia utrpel len jeden človek. „Nie je jasné, či loď narazila na dno, alebo sa zrazila s plávajúcim kmeňom z prístavu, či došlo k jej prevráteniu v dôsledku zlého manévrovania,“ podotkol.
