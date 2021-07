Plavidlo Ocean Viking zachránilo takmer 90 migrantov

Rím 4. júla (TASR) - Posádka plavidla Ocean Viking, patriaceho humanitárnej mimovládnej organizácii SOS Mediterranée, vytiahla v nedeľu z vôd Stredozemného mora 67 migrantov, informovala agentúra DPA.



Loď Ocean Viking zachránila v nedeľu 67 osôb z preplnenej drevenej lode, na ktorej sa nachádzalo 20 neplnoletých osôb bez sprievodu, štyri ženy a jedno dieťa.



V noci na nedeľu posádka humanitárnej lode zachránila tiež 21 migrantov, medzi ktorými boli aj štyri neplnoleté osoby bez sprievodu. Na palubu lode Ocean Viking sa v súčasnosti nachádza až 132 zachránených migrantov, uvádza sa v príspevku organizácie SOS Mediterranée na sociálnej sieti Twitter.



Ocean Viking v posledných dňoch krúži vo vodách Stredozemného mora a zachraňuje migrantov, ktorí sa snažia more preplaviť často v malých preplnených plavidlách a dostať sa tak zo severnej Afriky do Európy.



Agentúra OSN pre utečencov v Líbyi v sobotu uviedla, že v blízkosti pobrežia Líbye pobrežná hliadka vytiahla 120 migrantov, ktorých odviedli späť do Líbye. Okrem toho v sobotu pri pobreží Tuniska hlásili potopenú loď s migrantmi, tento incident si vyžiadal až 43 obetí.