< sekcia Zahraničie
Pláže v čiernomorskom letovisku Anapa otvoria 1. júna
Kúpanie v letovisku Anapa v Krasnodarskom kraji je zakázané od decembra 2024. Vtedy dva prestarnuté riečne ropné tankery Volgonefť poškodila búrka na mori v neďalekom Kerčskom prielive.
Autor TASR
Moskva 26. mája (TASR) - Pláže v čiernomorskom letovisku Anapa budú pripravené na kúpanie od budúceho mesiaca, keďže sa blížia ku koncu práce na odstraňovaní ropnej škvrny po ekologickej havárii z decembra 2024, uviedli v miestni úradníci. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
„Kúpacia sezóna sa oficiálne začne 1. júna a potrvá do 30. septembra,“ napísala starostka Anapy Svetlana Maslová v príspevku na Telegrame. „Pozdĺž kamienkových pláží a kilometrového úseku piesočného pobrežia, ktoré boli predtým vyňaté z núdzovej zóny, sa v súčasnosti buduje infraštruktúra,“ dodala.
Najmenej tri pláže v Anape už dostali od ruského dozorného orgánu pre bezpečnosť spotrebiteľov Rospotrebnadzor oficiálne schválenie ako bezpečné pre zdravie.
Kúpanie v letovisku Anapa v Krasnodarskom kraji je zakázané od decembra 2024. Vtedy dva prestarnuté riečne ropné tankery Volgonefť poškodila búrka na mori v neďalekom Kerčskom prielive. Do vody unikli tisícky ton mazutu, ktoré znečistili rozsiahlu plochu mora aj pobrežie.
Tento rok v marci začali regionálne úrady plán sanácie so zámerom pokryť znečistené pláže 50 cm vrstvou čistého piesku. „Naším cieľom je pripraviť tieto oblasti na začiatok rekreačnej sezóny,“ vyhlásil vtedy guvernér Krasnodarského kraja Veniamin Kondratiev.
Nezávislí environmentálni experti varovali, že pridanie novej vrstvy piesku bude účinné, iba po dôkladnom očistení pôvodnej vrstvy pláže. V opačnom prípade sa ropné znečistenie opäť objaví na povrchu a bude ohrozovať verejné zdravie.
Podľa odborníkov sa navyše aj akékoľvek usadenina mazutu na morskom dne blízko pobrežia môže uvoľniť, vyplávať na hladinu a znovu znečistiť obnovené pláže, keďže teplota vody počas leta stúpa.
Ekonomika čiernomorskej Anapy je vo veľkej miere závislá od cestovného ruchu a vlani ju výrazne poškodilo zatvorenie miestnych pláží. Vláda Krasnodarského kraja vynaložila niekoľko miliónov rubľov na program pomoci pre ohrozené podniky v meste, pripomenul The Moscow Times.
„Kúpacia sezóna sa oficiálne začne 1. júna a potrvá do 30. septembra,“ napísala starostka Anapy Svetlana Maslová v príspevku na Telegrame. „Pozdĺž kamienkových pláží a kilometrového úseku piesočného pobrežia, ktoré boli predtým vyňaté z núdzovej zóny, sa v súčasnosti buduje infraštruktúra,“ dodala.
Najmenej tri pláže v Anape už dostali od ruského dozorného orgánu pre bezpečnosť spotrebiteľov Rospotrebnadzor oficiálne schválenie ako bezpečné pre zdravie.
Kúpanie v letovisku Anapa v Krasnodarskom kraji je zakázané od decembra 2024. Vtedy dva prestarnuté riečne ropné tankery Volgonefť poškodila búrka na mori v neďalekom Kerčskom prielive. Do vody unikli tisícky ton mazutu, ktoré znečistili rozsiahlu plochu mora aj pobrežie.
Tento rok v marci začali regionálne úrady plán sanácie so zámerom pokryť znečistené pláže 50 cm vrstvou čistého piesku. „Naším cieľom je pripraviť tieto oblasti na začiatok rekreačnej sezóny,“ vyhlásil vtedy guvernér Krasnodarského kraja Veniamin Kondratiev.
Nezávislí environmentálni experti varovali, že pridanie novej vrstvy piesku bude účinné, iba po dôkladnom očistení pôvodnej vrstvy pláže. V opačnom prípade sa ropné znečistenie opäť objaví na povrchu a bude ohrozovať verejné zdravie.
Podľa odborníkov sa navyše aj akékoľvek usadenina mazutu na morskom dne blízko pobrežia môže uvoľniť, vyplávať na hladinu a znovu znečistiť obnovené pláže, keďže teplota vody počas leta stúpa.
Ekonomika čiernomorskej Anapy je vo veľkej miere závislá od cestovného ruchu a vlani ju výrazne poškodilo zatvorenie miestnych pláží. Vláda Krasnodarského kraja vynaložila niekoľko miliónov rubľov na program pomoci pre ohrozené podniky v meste, pripomenul The Moscow Times.