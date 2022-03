Plenárka CoFoE sa zaoberá 88 odporúčaniami občianskych panelov

Štrasburg 11. marca (TASR) - V piatok doobeda sa na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu začalo dvojdňové plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), ktoré zhodnotí odporúčania posledných dvoch zo štyroch občianskych panelov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Postavenie EÚ vo svete, migrácia, ekonomika, sociálna spravodlivosť, zamestnanosť, kultúra, mládež, šport a digitálna transformácia, to všetko sú témy, o ktorých budú hovoriť účastníci plenárneho zasadnutia CoFoE. Tie zhrnuli účastníci občianskych panelov v Maastrichte (11-13.2) a Dubline (25-27.2).



V Maastrichte bolo prijatých 40 odporúčaní. Hovorilo sa o autonómii EÚ, čo znamená napríklad aj zníženie závislosti od dovozu ropy a plynu či zlepšenie dodržiavania ľudských práv na európskej úrovni. Občania odporučili taktiež vytvoriť systém pre migráciu pracovnej sily do EÚ, ktorý bude založený na skutočných potrebách európskeho trhu práce. Riešeniu migrácie by podľa nich pomohlo vytvorenie spoločného európskeho pracovného rámca.



Občania okrem iného odporučili aj to, aby EÚ prijala stratégiu s cieľom získať väčšiu autonómiu pri výrobe energie, čo znamená aj väčší dôraz na jadrovú energiu. Rovnako odporučili, aby sa budúce "spoločné ozbrojené sily EÚ" využívali prevažne na účely sebaobrany a vylúčili akýkoľvek druh agresívnej vojenskej činnosti. Podľa nich by EÚ mala mať právo väčších sankcií voči členským štátom, vládam, organizáciám a jednotlivcom, ktoré nedodržiavajú jej základné zásady a právne predpisy.



Dublinský panel prijal 48 záverečných odporúčaní pre opatrenia EÚ v oblasti hospodárstva, zamestnanosti, vzdelávania, kultúry, mladých ľudí a digitálnej transformácie. Občania v rámci neho zdôraznili potrebu posunu v hospodárstve smerom k udržateľnosti. Európa by sa mala zbaviť plastových nádob, zvyšovať využívanie obnoviteľnej energie a odmeňovať firmy, ktoré znižujú environmentálne náklady výroby.



EÚ by podľa účastníkov okrem iného mala zaviesť minimálnu mzdu, aby zabezpečila podobnú kvalitu života vo všetkých členských štátoch. Spoločnosti by mali byť motivované, aby zachovávali pracovné miesta v EÚ – najmä tie, ktoré umožňujú prácu na diaľku – a nepremiestňovali ich do krajín s nižšími pracovnými nákladmi.



V oblasti sociálnej spravodlivosti panelisti odporučili záruky pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o starších ľudí a uviedli, že minimálne dôchodky by mali byť nad hranicou chudoby.



Okrem iného by EÚ mala podľa občanov posilniť svoju schopnosť bojovať proti počítačovej kriminalite a šíreniu nezákonných obsahov, investovať do vysokokvalitnej digitálnej infraštruktúry a pracovať na zlepšení vzdelávania o dezinformáciách a falošných správach.



