Plenárne zasadnutia EP sa do septembra budú konať v Bruseli

Brusel 25. marca (TASR) - Pandémia COVID-19 prinútila Európsky parlament (EP), aby preložil svoje tradičné štvordenné plenárne zasadnutia zo Štrasburgu do Bruselu najmenej do septembra tohto roku, pričom pôjde len o skrátené, dvojdňové zasadnutia. Uviedol to v stredu spravodajský server euractiv.com s odkazom na revidovaný kalendár EP.



Zákonodarný zbor EÚ v najbližších mesiacoch usporiada iba krátke plenárne zasadnutia a to v nasledovných termínoch: 13. - 14. mája; 17. - 18. júna a 8. - 9. júla.



Prvýkrát bude tento systém vyskúšaný vo štvrtok 26. marca, aby sa aj tí poslanci EP, ktorí kvôli pandémii koronovaírusu nemôžu alebo nechcú cestovať, mohli zúčastniť hlasovacieho procesu. Hlasovať za alebo proti návrhom z dielne Európskej komisie budú elektronicky.



Boj proti šíreniu COVID-19 je hlavným predmetom série hlasovaní, pričom sa očakáva, že europoslanci odobria zákonné iniciatívy, ktoré majú zmierniť zdravotnú krízu a jej ekonomické dopady na podniky a obyvateľstvo.



Podľa odhadov vedenia EP je v súčasnosti v Bruseli približne 100 europoslancov, ale od žiadneho z nich sa neočakáva, že sa osobne zúčastní štvrtkového mimoriadneho plenárneho zasadnutia. To bude viesť predseda EP David Sassoli, ktorý už ukončil dobrovoľnú domácu karanténu, ktorú si začiatkom marca uložil sám po návrate z Talianska.



Prvé štvordňové plenárne zasadnutie by sa malo konať v Štrasburgu až po letných inštitucionálnych prázdninách, 14. až 17. septembra.



Vedenie EP rovnako rozhodlo, že v nasledujúcich mesiacoch podstatne zníži aj počet schôdzí špecializovaných výborov a politických skupín.



Podľa Zmluvy o fungovaní EÚ má Európsky parlament sídlo v Štrasburgu, kde sa musí konať 12 plenárnych schôdzí ročne, pričom každé z nich musí trvať štyri dni (od pondelku až do štvrtku). Zvyšok času europoslanci strávia v bruselskom sídle inštitúcie, kde sa organizujú miniplenárne zasadnutia a pracovné stretnutia špecializovaných výborov.



