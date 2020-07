Plenárne zasadnutia Európskeho parlamentu sa vrátia späť do Štrasburgu

Brusel 3. júla (TASR) – Podľa oznámenia, ktoré bolo včera zaslané všetkým poslancom Európskeho parlamentu, sa od septembra vrátia pravidelné mesačné plenárne zasadnutia tejto inštitúcie do Štrasburgu a v plnom štvordňovom trvaní.



Správu potvrdil týždenník Politico s odvolaním sa na vnútorné zdroje EP. Zároveň informoval, že europoslanci boli upozornení na možnosť mimoriadneho plenárneho zasadnutia, ktoré nefiguruje v kalendári schôdzok. To by sa konalo 23. alebo 30. júla v Bruseli, ak sa šéfom štátov a vlád na júlovom summite EÚ podarí dohodnúť sa na pláne obnovy a odolnosti, ako aj na budúcom sedemročnom rozpočte Únie.



Na obnovení plenárok v Štrasburgu sa vo štvrtok dohodli predsedovia politických frakcií EP. Ide o zasadnutia v septembri, októbri, novembri a decembri tohto roku. Podľa Zmlúv o EÚ musí europarlament v Štrasburgu každoročne vykonať 12 plenárnych zasadnutí.



V marci, po vypuknutí pandémie nového koronavírusu, sa vedenie EP zo zdravotných a bezpečnostných dôvodov rozhodlo pre menšie, iba dvojdňové plenárne zasadnutia, a to iba v Bruseli. Poslanci dostali možnosť zúčastniť sa debát a rokovaní prostredníctvom videokonferencie, aj spôsob hlasovania bol online. Odvtedy sa v Bruseli uskutočnili štyri takéto plenárne zasadnutia. Posledné plenárne zasadnutie EP pred letnou šesťtýždňovou prestávkou sa uskutoční na budúci týždeň tiež v Bruseli.



Vedenie EP si však ponechalo otvorené zadné vrátka pre prípad druhej vlny pandémie SARS-CoV-2 a septembrová plenárka v Štrasburgu prebehne v hybridnom modeli, čo znamená rozpravy iba fyzicky prítomných poslancov a hlasovanie aj na diaľku, z domu, cez elektronický systém.



Europarlament ako spoluzákonodarca a rozpočtový orgán EÚ musí schváliť rozhodnutia lídrov EÚ týkajúce sa dlhodobého rozpočtu Únie, čo platí aj pre plán obnovy a odolnosti, ktorý navrhla Európska komisia na zmiernenie dôsledkov koronakrízy. Ak premiéri a prezidenti členských krajín EÚ na júlovom bruselskom summite (17.-18.7) nájdu politickú zhodu a dosiahnu potrebný kompromis, EP rýchlo zareaguje a poslanci sa stretnú na mimoriadnom plenárnom zasadnutí buď 23. júla, alebo 30. júla, aby hlasovali o oboch návrhoch.