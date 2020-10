Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu bude prebiehať online

Brusel 15. októbra (TASR) - Budúcotýždňové plenárne zasadanie Európskeho parlamentu (EP) sa z preventívnych dôvodov uskutoční iba prostredníctvom videokonferencie. Informoval o tom vo štvrtok prostredníctvom Twitteru predseda EP David Sassoli.



"S ľútosťou oznamujem, že budúcotýždňové plenárne zasadnutie sa nebude konať v Štrasburgu, ale uskutoční sa na diaľku. Cestovanie by nebolo vhodné. Situácia v Belgicku a vo Francúzsku je vážna. Cestovanie predstavuje nebezpečenstvo," napísal Sassoli. Dodal, že zákonodarný zbor robí všetko pre to, aby sa jeho poslanci mohli čo najskôr vrátiť do svojho štrasburského sídla.



Poslanci EP, ktorí vykonávajú svoju bežnú politickú a organizačnú činnosť v bruselskom sídle tejto inštitúcie, sa musia v súlade s európskou legislatívou zísť na 12 plenárnych zasadnutiach do roka v Štrasburgu. Na október sú naplánované dve plenárne zasadnutia. Od vypuknutia pandémie nového typu koronavírusu sa však konajú v Bruseli, pričom europoslanci majú možnosť rokovať a hlasovať na diaľku, prostredníctvo videokonferencií a on-line.





