Plenkovič a Zelenskyj diskutovali o ukrajinskej obrane a odmínovaní

Záhreb 5. januára (TASR) - Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok telefonicky hovorili o posilňovaní ukrajinskej obrany, zneškodňovaní mín a úlohe Chorvátska v realizovaní mierového plánu, ktorý má ukončiť ruskú vojenskú inváziu na Ukrajine. TASR prevzala správu od chorvátskej tlačovej agentúry HINA.



"Dohodli sme sa na konkrétnych rozhodnutiach, ktoré sa týkajú posilnenia ukrajinskej obrany, ako aj usporiadania medzinárodnej konferencie o odmínovaní. Dohodli sme sa na úlohe Chorvátska, akú zohrá pri realizácii mierového plánu," napísal Zelenskyj na Twitteri.



Ukrajinský prezident vyzval na zorganizovanie celosvetového mierového summitu túto zimu, kde by predstavil svoj návrh na ukončenie vojny, nazývaný aj "recept na mier" (Peace Formula).



Tento mierový plán zahŕňa stiahnutie ruských vojakov z medzinárodne uznaného územia Ukrajiny. To by znamenalo, že Rusko sa vzdá štyroch oblastí, ktoré anektovalo v septembri, a Krymského polostrova, ktorý okupuje od roku 2014.



Zelenskyj zablahoželal Chorvátsku k členstvu v eurozóne a schengenskom priestore od 1. januára a Plenkovič zopakoval, že Chorvátsko podporuje začlenenie Ukrajiny do Európskej únie.



"V telefonickom rozhovore s prezidentom Zelenským som vyjadril podporu Ukrajine, ukrajinským obrancom a ľuďom, ktorí výnimočným spôsobom vzdorujú ruskej agresii. Chorvátsko stojí solidárne pri Ukrajine a podporuje jej európsku cestu," napísal Plenkovič na Twitteri.