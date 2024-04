Plenkovič chce byť tretíkrát premiérom Chorvátska

Záhreb 23. apríla (TASR) - Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič po pondelkovom zasadnutí predsedníctva a národného výboru svojej strany Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ) vyjadril spokojnosť s výsledkami parlamentných volieb zo 17. apríla. Uviedol, že jeho strana zostaví vládnu koalíciu. TASR informuje podľa agentúry Hina.



"Podarilo sa nám uspieť a obsadiť 61 kresiel, a to pri vysokej volebnej účasti 62,5 percenta. Strana HDZ vyhrala v deviatich z 11 volebných obvodov," povedal Plenkovič a dodal, že na ustanovujúcom zasadnutí parlamentu do funkcie jeho predsedu opäť navrhne Gordana Jandrokoviča.



Plenkovič zároveň oznámil, že je ochotný spolupracovať so stranami, ktoré HDZ pomôžu dosiahnuť parlamentnú väčšinu, čiže aspoň 76 poslaneckých mandátov. Ak sa mu podarí vládnu koalíciu zostaviť, stane sa premiérom na tretie volebné obdobie za sebou.



Podľa vlastných slov už prebehli predbežné rokovania so stranou Hnutie za vlasť. Zároveň dodal, že minulý týždeň sa uskutočnili rokovania so zástupcami národnostných menšín a niekoľkými zvolenými poslancami zo Sociálnodemokratickej strany, Mostu a Môžeme!. Strana HDZ zdôraznila, že práva národnostných menšín ostanú nezmenené. Hnutie za vlasť však odmieta spoluprácu s Nezávislou demokratickou srbskou stranou (SDSS).



Plenkovič skonštatoval, že sa pokúsi zostaviť vládu čo najrýchlejšie, lebo Chorvátsko potrebuje politickú stabilitu, aby mohlo pokračovať v hospodárskom raste a rozvoji.



"Pokúsime sa nájsť také riešenia, ktoré zabezpečia fungovanie vládnej väčšiny tak, aby bol každý spokojný," dodal Plenkovič.