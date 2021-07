Plenkovič: Genocída v Srebrenici je porážkou ľudskosti

Záhreb 11. júla (TASR) - Vražda viac než 8000 moslimských mužov a chlapcov je porážkou ľudskosti. Pri príležitosti 26. výročia masakry v Srebrenici to uviedol v nedeľu na Twitteri chorvátsky premiér Andrej Plenkovič, píše agentúra HINA.



"Pred 26 rokmi bolo pri genocíde v Srebrenici zabitých viac ako 8000 mužov a chlapcov. Tento nezmyselný zločin je porážkou ľudskosti. Dnes vzdávame hold tisíckam nevinných Bosniakov, na ktorých nikdy nezabudneme. Chorváti sú myšlienkami s Bosnou a Hercegovinou," napísal Plenkovič na Twitteri.



"Obete tejto masakry si musíme naďalej ctiť, pripomínať a usilovať sa o toleranciu medzi ľuďmi v Bosne a Hercegovine, ako aj celej Európe, aby sa takéto zverstvá už nikdy nezopakovali," uviedla v stanovisku generálna tajomníčka Rady Európy Marija Pejčinovičová Buričová.



V nedeľu na cintoríne v pamätníku masakry Srebrenica-Potočari pochovali ďalších 19 obetí masakry, ktorú tam spáchali bosnianskosrbské sily. V tomto areáli tak už našlo posledný odpočinok 6652 obetí, ktoré sa podarilo identifikovať. Ďalších viac ako 1000 zostáva stále nezvestných. Identifikácia pozostatkov nájdených v masových hroboch je totiž veľmi komplikovaná a nezriedka trvá celé roky.



Počas ozbrojeného konfliktu v Bosne a Hercegovine došlo v Srebrenici a jej okolí od 11. do 16. júla 1995 k najhoršiemu krviprelievaniu na európskej pôde od druhej svetovej vojny. Medzinárodný tribunál pre zločiny v bývalej Juhoslávii ho neskôr označil za genocídu.



Krviprelievanie sa začalo 11. júla 1995, keď dobyli Srebrenicu bosnianski Srbi, ktorým velil generál Ratko Mladič. Obyvateľov tejto enklávy chránili slabo vyzbrojení holandskí vojaci mierových síl OSN.



Srbi oddelili ženy a deti od chlapcov a mužov. Približne 23.000 žien, detí a starcov odviezli autobusmi na moslimské územie, pričom boli vystavení násiliu vrátane vrážd a znásilnení.



Mužov nemilosrdne likvidovali, pričom ich telá zahrabávali do jám a zahrnuli buldozérmi. O život celkovo prišlo viac ako 8000 bosnianskych Moslimov – nikto však dodnes nevie určiť presný počet obetí tejto masakry.