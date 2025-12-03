Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Plenkovič: Jadranski naftovod dokáže zásobovať SR a Maďarsko

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zástupcovia Rady EÚ a Európskeho parlamentu (EP) sa v noci na stredu v Bruseli dohodli na postupnom ukončení všetkého dovozu ruského zemného plynu do jesene 2027.

Autor TASR
Záhreb 3. decembra (TASR) - Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič v stredu vyhlásil, že štátny prepravca ropy, spoločnosť Jadranski naftovod (JANAF), môže plne zásobovať Slovensko a Maďarsko. Nie je preto podľa neho potrebné, aby tieto štáty požadovali výnimku zo sankcií Európskej únie a Spojených štátov na dovoz ruskej ropy. Upozornila na to agentúra HINA, píše TASR.

Zástupcovia Rady EÚ a Európskeho parlamentu (EP) sa v noci na stredu v Bruseli dohodli na postupnom ukončení všetkého dovozu ruského zemného plynu do jesene 2027. Predbežnú dohodu ešte musia pred formálnym prijatím schváliť členské štáty v Rade EÚ a europoslanci.

Podľa dohody má tiež Európska komisia v budúcom roku predložiť plán postupného ukončenia dovozu ruskej ropy na Slovensko a Maďarsko do konca roka 2027. Obe krajiny dlhodobo kritizujú zámer EÚ úplne sa odstrihnúť od dovozu ruského plynu a ropy. Predseda vlády SR Robert Fico označil návrh Komisie v rámci iniciatívy REPowerEU za ideologický a škodlivý nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Úniu.

Plenkovič v tejto súvislosti pripomenul, že JANAF môže do Maďarska a na Slovensko prepraviť viac ako 15 miliónov ton ropy, čo je dostatočné množstvo na to, aby ich rafinérie mohli pracovať na plný výkon. Odmietol tiež kritiku, že tomu bránia technické obmedzenia.
