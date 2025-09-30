< sekcia Zahraničie
A. Plenkovič odkázal Budapešti: Kapacita ropovodu JANAF je dostatočná
Predseda chorvátskej vlády vyhlásil, že ak Budapešť nechce financovať vojnu na Ukrajine, mala by sa prikloniť k alternatívnym zdrojom energie.
Autor TASR
Budapešť 30. septembra (TASR) - Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič odkázal Maďarsku, že sa nemusí obávať núdze v dodávkach ropy, pretože kapacita ropovodu Jadranski naftovod (JANAF) je dostatočná. Plenkovič podľa servera index.hu povedal, že severovýchodný sused Chorvátska nezostane bez surovín, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Plenkovič reagoval na aktuálny konflikt s maďarskou vládou v tejto otázke na zasadnutí zastupiteľstva Splitsko-dalmatínskej župy. Kapacita JANAF-u je podľa jeho slov dostatočná na prepravu ropy do Maďarska.
Chorvátsky premiér vyjadril názor, že Budapešť by sa nemala sťažovať. Dodal, že ak členské štáty EÚ v spoločnom vyhlásení uvedú, že Rusko je agresor a nechcú financovať vojnu nákupom energií, tak by sa mali využiť alternatívne zdroje.
„Samozrejme, ide o cenu. Maďarsko sa s Ruskom dohodlo na lacnejšej rope a plyne,“ dodal Plenkovič s poznámkou, že Maďarsko určite nezostane bez ropy a že ide iba o cenu.
Server index.hr pripomenul, že Maďarsko obviňuje Chorvátsko z nadmerne vysokých cien prepravy ropy prostredníctvom štátneho prevádzkovateľa ropovodu JANAF a tvrdí, že to ohrozuje dodávky a bezpečnosť maďarského energetického sektora.
Budapešť opakovane kritizovala Záhreb za „zneužívanie monopolného postavenia“ a požadovala zníženie poplatkov. Chorvátska strana však tvrdí, že ceny prepravy sú trhové, v súlade s európskymi pravidlami a porovnateľné s tarifami v iných krajinách. Okrem toho podľa nej JANAF funguje transparentne a ziskovo, pričom zákazníkov nediskriminuje.
