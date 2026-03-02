< sekcia Zahraničie
Plenkovič: Tranzit ropy cez Chorvátsko by bol lacnejší než cez Družbu
Podľa chorvátskeho premiéra dosiahne ročná kapacita jadranského ropovodu smerom na Maďarsko a Slovensko 14 miliónov ton, čo by v zásade pokrylo významnú časť maďarských rafinérskych potrieb.
Autor TASR
Budapešť 2. marca (TASR) - Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič tvrdí, že by ropa dodávaná cez Jadranský ropovod bola trojnásobne lacnejšia než ruská ropa prevážaná ropovodom Družba. Uviedol to v pondelok server szeretlekmagyarorszag.hu s odvolaním sa na spravodajskú televíziu Euronews, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Maďarská ropná spoločnosť MOL a vláda predtým popierali, že by ruská ropa cez ropovod Družba bola drahšia, keďže jej cena je taká priaznivá, že aj pri nízkom chorvátskom tranzitnom poplatku by bolo drahšie objednávať ropu z iných zdrojov, píše server.
Chorvátsko ponúka Jadranský ropovod ako primárnu zásobovaciu trasu pre Maďarsko a Slovensko a tvrdí, že tranzitný poplatok by mohol byť „trojnásobne nižší“ ako v prípade ropovodu Družba, čo by Maďarsku mohlo priniesť značné úspory v čase rastúcich cien ropy, konštatoval Euronews.
Podľa chorvátskeho premiéra dosiahne ročná kapacita jadranského ropovodu smerom na Maďarsko a Slovensko 14 miliónov ton, čo by v zásade pokrylo významnú časť maďarských rafinérskych potrieb. Plenkovič zdôraznil, že ropovod je spoľahlivý a pripravený prevziať túto úlohu. „Ak sa tak rozhodnú, mohlo by to byť ich primárne ropovodné vedenie. A nepochybne spoľahlivé je,“ zdôraznil Plenkovič.
Do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprichádza ropa cez ropovod Družba a situácia s touto surovinou v regióne je problematická. Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar minulý štvrtok (26.2.) vyhlásil, že prevádzkovateľ ropovodu Adria, spoločnosť JANAF, je bezpečným a spoľahlivým partnerom ponúkajúcim porovnateľné ceny. Reagoval tak na tvrdenia maďarskej ropnej spoločnosti MOL, že chorvátsky ropovod si účtuje vyššie poplatky.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
