Plenkovič: Zelenskyj sa zúčastní na balkánsko-ukrajinskom summite

Záhreb 3. októbra (TASR) – V Chorvátsku sa budúci týždeň uskutoční summit lídrov balkánskych krajín o Ukrajine, na ktorom sa zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Oznámil to vo štvrtok chorvátsky premiér Andrej Plenkovič, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Cieľom stretnutia v Dubrovniku je podľa Plenkoviča dosiahnuť, aby "celý región podporoval Ukrajinu a Ukrajincov v boji za slobodu". Schôdzka sa bude konať v stredu.



Predošlý summit Ukrajina-juhovýchodná Európa sa uskutočnil vo februári v albánskej Tirane. Zelenskyj sa na ňom zúčastnil a vyzval tam na väčšiu podporu, ktorá by jeho krajine pomohla odraziť ruské sily, pričom zdôraznil nedostatok munície.



Summit v Chorvátsku sa bude konať v čase sporu medzi tamojšou vládou a prezidentom Zoranom Milanovičom ohľadom Ukrajiny.



Milanovič v utorok odmietol podporiť vládny návrh na vyslanie chorvátskych dôstojníkov do misie NATO v Nemecku, zameranej na výcvik ukrajinských vojakov. Prezident na sociálnej sieti vyhlásil, že nedovolí, aby sa chorvátski vojaci "zúčastňovali na aktivitách, ktoré tlačia Chorvátsko k vojne".



Plenkovič obvinil Milanoviča z toho, že koná proti národným záujmom. Premiér vyzval poslancov, aby rozhodnutie prezidenta zvrátili, čo by si v parlamente vyžadovalo dvojtretinovú väčšinu hlasov.