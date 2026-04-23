Pletiarstvo zapísali na zoznam nehmotného dedičstva UNESCO
Tradícia je založená na ručnej práci a znalosti prírodných materiálov.
Autor TASR
Varšava 23. apríla (TASR) - Zástupcovia inštitúcií a organizácií zapojených do prípravy návrhu na zápis pletiarstva - remesla zaoberajúceho sa zhotovovaním pletených výrobkov - na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva prevzali v utorok certifikát UNESCO. Ocenenie im odovzdala štátna tajomníčka ministerstva kultúry Božena Želazowska. Na základe oznámenia ministerstva o tom informuje varšavský spravodajca TASR.
Remeslo zapísali na prestížny zoznam v decembri 2025 počas 20. zasadnutia Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v indickom New Dillí. Ide o siedmu tradíciu z Poľska, ktorá sa na tomto zozname nachádza. Ďalšími sú napr. tanec polonéza, pltníctvo, či tradícia kvetových kobercov v procesiách na sviatok Božieho tela.
Želazowska pri tejto príležitosti poukázala na význam nositeľov tradície a spoluprácu viacerých subjektov na príprave nominácie. „Dnes ďakujeme depozitárom, majstrom tradície aj samosprávam za ich spoločnú prácu a aktivity pri ochrane a propagácii tradície pletiarstva,“ uviedla. Zdôraznila, že zachovanie remesla je výsledkom medzigeneračného odovzdávania zručností a vedomostí.
Na ceremoniáli v sídle ministerstva sa zúčastnili zástupcovia viacerých regiónov vrátane regiónu Lublina, Mazovska či Sliezska, ako aj odborné školy, kultúrne centrá a profesijné združenia.
Pletiarstvo patrí medzi najstaršie formy remeselnej výroby v Poľsku. Výrobky z prírodných materiálov, najmä z prútia, slamy či koreňov, sa po stáročia využívali v každodennom živote. V niektorých regiónoch sa postupne stalo hlavným zdrojom obživy, pričom jeho rozvoj podporili už v 19. storočí aj špecializované školy.
Tradícia je založená na ručnej práci a znalosti prírodných materiálov. V súčasnosti zostáva dopyt po pletených výrobkoch stabilný a techniky sa uplatňujú tiež v modernom dizajne využívajúcom prírodné suroviny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Remeslo zapísali na prestížny zoznam v decembri 2025 počas 20. zasadnutia Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v indickom New Dillí. Ide o siedmu tradíciu z Poľska, ktorá sa na tomto zozname nachádza. Ďalšími sú napr. tanec polonéza, pltníctvo, či tradícia kvetových kobercov v procesiách na sviatok Božieho tela.
Želazowska pri tejto príležitosti poukázala na význam nositeľov tradície a spoluprácu viacerých subjektov na príprave nominácie. „Dnes ďakujeme depozitárom, majstrom tradície aj samosprávam za ich spoločnú prácu a aktivity pri ochrane a propagácii tradície pletiarstva,“ uviedla. Zdôraznila, že zachovanie remesla je výsledkom medzigeneračného odovzdávania zručností a vedomostí.
Na ceremoniáli v sídle ministerstva sa zúčastnili zástupcovia viacerých regiónov vrátane regiónu Lublina, Mazovska či Sliezska, ako aj odborné školy, kultúrne centrá a profesijné združenia.
Pletiarstvo patrí medzi najstaršie formy remeselnej výroby v Poľsku. Výrobky z prírodných materiálov, najmä z prútia, slamy či koreňov, sa po stáročia využívali v každodennom živote. V niektorých regiónoch sa postupne stalo hlavným zdrojom obživy, pričom jeho rozvoj podporili už v 19. storočí aj špecializované školy.
Tradícia je založená na ručnej práci a znalosti prírodných materiálov. V súčasnosti zostáva dopyt po pletených výrobkoch stabilný a techniky sa uplatňujú tiež v modernom dizajne využívajúcom prírodné suroviny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)