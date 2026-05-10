Plevris: Viac ako pol milióna migrantov v Líbyi chce odísť do Európy
Vzhľadom na priaznivé počasie v oblasti úrady očakávajú, že by z líbyjského pobrežia mohli vyplávať aj ďalšie lode.
Autor TASR
Atény 10. mája (TASR) - Viac ako pol milióna migrantov a utečencov čaká v Líbyi na príležitosť odísť do Európy, uviedol v nedeľu pre grécku televíziu ERT news minister pre migráciu Thanos Plevris. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Plevris odhadol ich počet na približne 550.000. Uviedol tiež, že Atény koordinujú postup s agentúrou Frontex, slúžiacou na ochranu vonkajších hraníc Európskej únie, a s líbyjskými úradmi s cieľom bojovať proti prevádzačským skupinám a zachytávať lode ešte pred vyplávaním.
V nedeľu grécka pobrežná stráž zachránila 125 migrantov z dvoch člnov, ktoré boli nájdené pri južnom pobreží Kréty, uviedol grécky verejnoprávny rozhlas. Vzhľadom na priaznivé počasie v oblasti úrady očakávajú, že by z líbyjského pobrežia mohli vyplávať aj ďalšie lode.
Plevris pre ERT news tiež uviedol, že migračné toky vo východnej časti Egejského mora klesli o približne 70 percent oproti roku 2025, čo pripísal spolupráci s tureckou pobrežnou strážou.
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uviedol, že vlani sa približne 42.000 migrantov dostalo po mori na grécke ostrovy, a vstúpilo tak do EÚ. Za ten istý čas zaznamenal aj 107 úmrtí vo východnom Stredomorí.
