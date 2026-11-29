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Plevris:Kréta čelí náporu migrantov,prijímacie zariadenia sú preplnené
V nedeľu pobrežná stráž zachránila 190 ľudí z troch člnov, ktoré pri Kréte spozorovali drony prevádzkované Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).
Autor TASR
Atény 26. novembra (TASR) - Grécko za uplynulých 48 hodín zaznamenalo najnáročnejšiu situáciu v súvislosti s prílevom migrantov v tomto roku, vyhlásil v nedeľu minister pre migráciu Thanos Plevris. Pri pobreží Kréty zachránili z člnov viac než 1000 ľudí, ďalšie stovky dorazili na ostrov. Tamojšie prijímacie zariadenia sú preplnené, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
V nedeľu pobrežná stráž zachránila 190 ľudí z troch člnov, ktoré pri Kréte spozorovali drony prevádzkované Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). Migrantov previezli do neďalekých prístavov.
V sobotu pri najväčšom gréckom ostrove zachránili pri viac ako tucte samostatných operácií vyše 1000 migrantov. Ďalších približne 700 sa dostalo na pobrežie ostrova, uviedol predstaviteľ gréckej pobrežnej stráže. V ten deň našli aj telá dvoch migrantov na skalnatom úseku neďalekého ostrova Gavdos.
Plevris v nedeľu v televízii Skai uviedol, že prílev migrantov za uplynulých 48 hodín bol „najnáročnejší“ v tomto roku. Na ostrove sa podľa neho nachádza približne 2500 migrantov, čo preťažuje miestne prijímacie zariadenia.
Stovky migrantov previezli autobusmi do prístavu Iraklio (Heraklion) na východe ostrova. Mnohí tam zostali vonku, keďže dočasné zariadenie bolo plné, ukazujú zábery miestnych médií.
Plevris oznámil, že na Krétu budúci týždeň vypláva loď, ktorá začne pravidelne prevážať migrantov do prijímacích táborov na gréckej pevnine.
Krajina, ktorá je dlhodobo vstupnou bránou do Európy pre migrantov a utečencov z Blízkeho východu, Afriky a Ázie, stála v rokoch 2015 až 2016 v prvej línii migračnej krízy, pripomína Reuters. V tomto období na jej ostrovy dorazilo takmer milión ľudí.
Počet príchodov odvtedy klesol, keďže Atény posilnili námorné hliadky a kontroly na hraniciach. V posledných rokoch však stúpol počet migrantov prichádzajúcich cez Líbyu, najmä z Bangladéša a zo Sudánu, kde utekajú pred konfliktom. Otvorila sa tak nová južná migračná trasa na ostrovy Gavdos a južné pobrežie Kréty.
Nárast migrácie v niektorých častiach Európy posilnil podporu nacionalistických a krajne pravicových strán a prinútil viaceré vlády sprísniť migračnú politiku. Zameriavajú sa najmä na kontroly hraníc, odrádzanie migrantov od príchodu a ich návraty.
Grécko tento rok zintenzívnilo repatriácie zamietnutých žiadateľov o azyl. Spolu s ďalšími štyrmi členskými štátmi EÚ chce od budúceho roka posielať časť z nich do tzv. návratového centra v Rwande.
V nedeľu pobrežná stráž zachránila 190 ľudí z troch člnov, ktoré pri Kréte spozorovali drony prevádzkované Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). Migrantov previezli do neďalekých prístavov.
V sobotu pri najväčšom gréckom ostrove zachránili pri viac ako tucte samostatných operácií vyše 1000 migrantov. Ďalších približne 700 sa dostalo na pobrežie ostrova, uviedol predstaviteľ gréckej pobrežnej stráže. V ten deň našli aj telá dvoch migrantov na skalnatom úseku neďalekého ostrova Gavdos.
Plevris v nedeľu v televízii Skai uviedol, že prílev migrantov za uplynulých 48 hodín bol „najnáročnejší“ v tomto roku. Na ostrove sa podľa neho nachádza približne 2500 migrantov, čo preťažuje miestne prijímacie zariadenia.
Stovky migrantov previezli autobusmi do prístavu Iraklio (Heraklion) na východe ostrova. Mnohí tam zostali vonku, keďže dočasné zariadenie bolo plné, ukazujú zábery miestnych médií.
Plevris oznámil, že na Krétu budúci týždeň vypláva loď, ktorá začne pravidelne prevážať migrantov do prijímacích táborov na gréckej pevnine.
Krajina, ktorá je dlhodobo vstupnou bránou do Európy pre migrantov a utečencov z Blízkeho východu, Afriky a Ázie, stála v rokoch 2015 až 2016 v prvej línii migračnej krízy, pripomína Reuters. V tomto období na jej ostrovy dorazilo takmer milión ľudí.
Počet príchodov odvtedy klesol, keďže Atény posilnili námorné hliadky a kontroly na hraniciach. V posledných rokoch však stúpol počet migrantov prichádzajúcich cez Líbyu, najmä z Bangladéša a zo Sudánu, kde utekajú pred konfliktom. Otvorila sa tak nová južná migračná trasa na ostrovy Gavdos a južné pobrežie Kréty.
Nárast migrácie v niektorých častiach Európy posilnil podporu nacionalistických a krajne pravicových strán a prinútil viaceré vlády sprísniť migračnú politiku. Zameriavajú sa najmä na kontroly hraníc, odrádzanie migrantov od príchodu a ich návraty.
Grécko tento rok zintenzívnilo repatriácie zamietnutých žiadateľov o azyl. Spolu s ďalšími štyrmi členskými štátmi EÚ chce od budúceho roka posielať časť z nich do tzv. návratového centra v Rwande.