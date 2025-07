Plné české väznice nevyrieši novela, podľa rezortu sú nutné investície

Praha 29. júla (TASR) - V Česku, ktoré v európskom kontexte dlhodobo patrí medzi krajiny s nadpriemerným počtom väzňov, je v porovnaní s ostatnými členskými štátmi Rady Európy nad milión obyvateľov vo väzení najviac žien. České ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že problém vníma a chce mu venovať náležitú pozornosť rovnako, ako ju venuje nadpriemernému počtu väzňov a zaťaženiu celého systému. Nedávno prijatá novela trestného zákona, ktorej cieľom je tiež zmierniť preťaženie väzníc, však podľa rezortu na systémové zmeny nestačí. Nutné sú investície do infraštruktúry a personálu. Spravodajkyni TASR to povedala Marcela Nevšímalová z tlačového oddelenia ministerstva.



Podľa údajov zo štatistiky Rady Európy týkajúcej sa väzenstva za minulý rok bolo k vlaňajšiemu januáru v ČR 180 väzňov na 100.000 obyvateľov, čo krajinu zaradilo do prvej desiatky. České ministerstvo spravodlivosti podotklo, že napriek tomuto umiestneniu počet väzňov v krajine vytrvalo nerastie, ale je stabilizovaný. Podľa júnových údajov Väzenskej služby ČR je v českých väzeniach a detenčných ústavoch 19.626 väzňov.



V januári minulého roka to bolo o niekoľko desiatok viac, pričom ženy z toho tvorili 8,8 percenta. Európsky priemer je 4,9 percenta. Rezort spravodlivosti si je tohto rozdielu vedomý. Poukázal však na to, že v českom prostredí chýbajú výskumy, ktoré by sa venovali príčinám trestnej činnosti žien, typológii páchateliek či súvislostiam medzi druhom spáchaných trestných činov a recidívou. Problému chce v nasledujúcich rokoch venovať pozornosť.



Jedným zo spôsobov, ako znížiť počet väzňov v krajine, bolo aj prijatie rozsiahlej novely trestného zákona, ktorá okrem iného kladie dôraz na širšie využívanie alternatívnych trestov. Ministerstvo podotklo, že s tým výrazne narastá zaťaženie Probačnej a mediačnej služby, ktorá je už teraz personálne aj finančne poddimenzovaná.



Investície potrebuje aj väzenská služba. Aktuálne sú české väznice naplnené priemerne na asi 98 percent, pričom ale mnohé z nich už kapacitu prekročili, čo predstavuje ďalší problém. Na to, aby boli splnené adekvátne podmienky na výkon trestu, budú podľa rezortu vo viacerých väzniciach potrebné zásadné stavebné úpravy či výstavba nových kapacít. Na to však v súčasnosti nie sú prostriedky.



„Ministerstvo spravodlivosti považuje za nevyhnutné, aby boli legislatívne opatrenia sprevádzané cielenými investíciami do infraštruktúry, personálneho zaistenia a rozvoja Väzenskej služby ČR aj Probačnej a mediačnej služby. Len komplexný prístup môže viesť k udržateľnému zlepšeniu podmienok výkonu trestu a zníženiu miery recidívy,“ zdôraznila Nevšímalová s tým, že bez výrazného zvýšenia investícií nebude možné dosiahnuť štrukturálne zmeny.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)