Plne zaočkovaní cudzinci môžu do USA cestovať od 8. novembra

Washington 26. októbra (TASR) - Každý cudzinec plne zaočkovaný medzinárodne uznanou vakcínou proti koronavírusu bude môcť od 8. novembra pricestovať do USA. Akceptované budú pritom len očkovacie látky schválené americkým Úradom pre kontrolu liečiv (FDA) alebo Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), uviedol v pondelok Biely dom. Informovala o tom agentúra DPA.



V súčasnosti to platí pre preparáty od spoločností Biontech/Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Johnson&Johnson, Sinopharm a Sinovac.



Cestujúci budú musieť stav zaočkovanosti oznámiť príslušnej leteckej spoločnosti ešte predtým, než nastúpia na let do USA. Podmienkou bude pritom úplná vakcinácia proti ochoreniu COVID-19, uviedol ďalej Biely dom. Za plne zaočkované osoby sa považujú ľudia, ktorí poslednú požadovanú dávku vakcíny dostali pred najmenej dvoma týždňami, pripomína DPA.



Podľa Bieleho domu bude akceptovaná aj kombinácia jednotlivých vakcín v prípade, že budú schválené zo strany FDA alebo WHO.



Existuje len málo výnimiek z povinnosti byť plne zaočkovaný pre medzinárodných cestujúcich - napríklad v prípade detí alebo osôb, ktoré zo zdravotných dôvodov nemohli dostať vakcínu.



Letecké spoločnosti musia okrem toho uchovať kontaktné údaje pasažierov pre prípad, aby mohli byť upovedomení o prípadnom výskyte nákazy koronavírusom, uviedol ďalej Biely dom.



Uvoľnenie prichádza po viac než roku a pol trvajúcom zákaze vstupu do USA pre pasažierov z viacerých krajín vrátane EÚ a Británie, pripomína DPA.