V Nemecku je už 61 percent ľudí plne zaočkovaných

Berlín 4. septembra (TASR) - Voči ochoreniu COVID-19 je už plne zaočkovaných viac než 61 percent obyvateľov Nemecka. Uviedol to v sobotu nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn, podľa ktorého je však tento počet stále nedostatočný, informovala agentúra DPA.



Podľa nových štatistík je plne zaočkovaných už takmer 51 miliónov Nemcov, čo predstavuje 61,2 percenta populácie. Aspoň prvú dávku dostalo vyše 54 miliónov (65,7 percenta) ľudí.



"To je dobre, ale aby sme prežili jeseň a zimu vo väčšom bezpečí, potrebujeme ešte minimálne päť miliónov vakcinácií," napísal Spahn na Twitteri.



V Nemecku už dlhší čas badať pokles záujmu o očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Spolková vláda pritom chce, aby dostalo vakcínu až 75 percent obyvateľov. Kancelárka Angela Merkelová koncom augusta priznala, že Nemecko so svojou mierou zaočkovanosti nepatrí v rámci Európy medzi najlepších.



Virológ Christian Drosten z renomovanej berlínskej nemocnici Charité sa domnieva, že vzhľadom na relatívne nízku úroveň zaočkovanosti bude musieť Nemecko v priebehu nasledujúcich mesiacov opäť zaviesť epidemiologické reštrikcie. Podľa jeho slov je namieste očakávať nadchádzajúcu jeseň s obavami.