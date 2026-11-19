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PLNÉ ZNENIE: Deklarácia hláv štátov Číny, Ruska a USA po summite
Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin, čínsky prezident Si Ťin-pching a americký prezident Donald Trump sa stretli 19. novembra 2026 v Šen-čene.
Autor TASR
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Šen-čen 19. novembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching, ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump prijali na záver trojstranného summitu v čínskom Šen-čene dokument s názvom „Deklarácia hláv štátov Číny, Ruska a USA o mieri“. TASR prináša plné znenie deklarácie tak, ako ho publikovala agentúra TASS a tiež čínska vláda na svojej oficiálnej internetovej stránke.
Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin, čínsky prezident Si Ťin-pching a americký prezident Donald Trump sa stretli 19. novembra 2026 v Šen-čene. Hlavy štátov Ruska a USA vyjadrili Číne vďaku za organizáciu a uskutočnenie tohto historického trojstranného summitu. Hlavy týchto troch štátov si podrobne vymenili názory na súčasnú medzinárodnú situáciu a vyjadrili odhodlanie podporovať strategickú stabilitu a medzinárodnú bezpečnosť.
1. Rusko, Čína a USA, ako stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN, vyjadrili odhodlanie reformovať OSN, aby mohla efektívnejšie reagovať na globálne výzvy a plniť svoje základné poslanie v oblasti medzinárodného mieru a bezpečnosti.
2. Tieto tri štáty plánujú zvýšiť výrobu a dodávky ropných produktov v prospech všetkých krajín. Potvrdili dôležitosť stabilných dodávok energií.
3. Hlavy týchto troch štátov zdôrazňujú, že princíp súhlasu štátov a dodržiavanie imunity štátnych predstaviteľov má zásadný význam, a zhodujú sa na tom, že Medzinárodný trestný súd a iné podobné inštitúcie by nemali zneužívať svoje právomoci.
4. Hlavy týchto troch štátov potvrdili, že jadrová vojna nemôže mať víťazov a nikdy by sa nemala rozpútať. Tieto tri krajiny budú viesť dialóg o znižovaní jadrových rizík a o zabránení šíreniu jadrových zbraní.
Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin, čínsky prezident Si Ťin-pching a americký prezident Donald Trump sa stretli 19. novembra 2026 v Šen-čene. Hlavy štátov Ruska a USA vyjadrili Číne vďaku za organizáciu a uskutočnenie tohto historického trojstranného summitu. Hlavy týchto troch štátov si podrobne vymenili názory na súčasnú medzinárodnú situáciu a vyjadrili odhodlanie podporovať strategickú stabilitu a medzinárodnú bezpečnosť.
1. Rusko, Čína a USA, ako stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN, vyjadrili odhodlanie reformovať OSN, aby mohla efektívnejšie reagovať na globálne výzvy a plniť svoje základné poslanie v oblasti medzinárodného mieru a bezpečnosti.
2. Tieto tri štáty plánujú zvýšiť výrobu a dodávky ropných produktov v prospech všetkých krajín. Potvrdili dôležitosť stabilných dodávok energií.
3. Hlavy týchto troch štátov zdôrazňujú, že princíp súhlasu štátov a dodržiavanie imunity štátnych predstaviteľov má zásadný význam, a zhodujú sa na tom, že Medzinárodný trestný súd a iné podobné inštitúcie by nemali zneužívať svoje právomoci.
4. Hlavy týchto troch štátov potvrdili, že jadrová vojna nemôže mať víťazov a nikdy by sa nemala rozpútať. Tieto tri krajiny budú viesť dialóg o znižovaní jadrových rizík a o zabránení šíreniu jadrových zbraní.