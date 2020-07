Plnením obrovskej nádrže Etiópia nahnevala Egypt i Sudán

Addis Abeba 21. júla (TASR) - Etiópia v utorok oznámila, že hladina vody v nádrži obrovskej priehrady vybudovanej na rieke Níl dosiahla vďaka výdatným dažďom úroveň predpokladanú pre prvý rok svojho napĺňania.



Ako uviedol spravodajský portál France 24, napĺňanie nádrže priehrady vyvolalo nové napätie vo vzťahoch Etiópie s Egyptom a Sudánom, ktoré sa rozprestierajú na dolnom toku Nílu a obávajú o svoj prístup k životne dôležitým zdrojom vody.



Výstavba vodného diela nazvaného Priehrada veľkej etiópskej obrody (GERD) sa začala v pohraničnom regióne Benishangul-Gumuz ešte v roku 2011 a financovaná je výhradne z etiópskych zdrojov.



Družicové snímky zhotovené medzi 27. júnom a 12. júlom svedčia o stálom zvyšovaní objemu vody zadržiavanej rezervoárom GERD-u.



Úrad etiópskeho premiéra Abiya Ahmeda v utorok vo vyhlásení spresnil, že ide o vodu zo zrážok, ktoré sa v priehrade nahromadili počas uplynulých dvoch týždňov, keď v oblasti nastalo obdobie dažďov. GERD je tak naplnená na maximum prvého roka svojho používania.



Addis Abeba už niekoľkokrát avizovala, že má v úmysle začať plniť nádrž priehrady v júli.



Egypt a Sudán sa domnievali, že pred začatím plnenia sa musí dosiahnuť komplexná dohoda o priehrade - a najmä o jej spravovaní a rozdelení vodných zdrojov. Ako uviedla agentúra AFP, trojica krajín sa o to neúspešne pokúša už niekoľko rokov.



Kým Etiópia chce, aby vodná elektráreň vyrábala elektrickú energiu na vývoz, Egypt a Sudán s využitím vody z Nílu rátajú pre svoje poľnohospodárstvo, priemysel a pre domácnosti a preto sa snažia dosiahnuť právne záväznú dohodu, ktorá by zaistila primeraný tok vody a poskytla právny mechanizmus na riešenie prípadných sporov ešte pred začatím prevádzky priehrady.



Egypt, ktorý považuje priehradu za existenčnú hrozbu, vyzval v júni Bezpečnostnú radu OSN, aby v spore s Etiópiou zasiahla. Chartúm zasa nedávno v liste Bezpečnostnej rade OSN uviedol, že ak bude priehrada Etiópiou naplnená bez dosiahnutia dohody, bude to "veľké riziko" pre milióny životov.



Kevin Wheeler, výskumný pracovník Inštitútu environmentálnych zmien na Oxfordskej univerzite, minulý týždeň pre agentúru AP povedal, že obavy z okamžitého nedostatku vody "nie sú v tejto fáze vôbec opodstatnené" a eskalujúca rétorika je spôsobená skôr meniacou sa dynamikou síl v regióne. Dodal však, že "ak by v nasledujúcich rokoch došlo k suchu, určite by sa to (takáto situácia) mohlo stať rizikom".



Komisia Africkej únie v utorok vo svojom vyhlásení označila za "absolútne nevyhnutné, aby sa Egypt, Sudán a Etiópia s podporou Africkej únie dohodli na ochrane záujmov všetkých strán."



Agentúra AP pripomenula, že roky rokovaní za pomoci rôznych sprostredkovateľov, vrátane administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa, nepriniesli zatiaľ žiadne riešenie sporu o vody Nílu.



Modrý Níl pramení v Etiópii a spoločne s Bielym Nílom je zdrojnicou rieky Níl - najdlhšej rieky sveta.