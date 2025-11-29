< sekcia Zahraničie
PLOŠTICE V PARÍŽI: Kinosály v Cinématheque Française musia uzavrieť
Autor TASR
Paríž 29. novembra (TASR) - Prestížne múzeum Cinématheque Française v piatok oznámilo, že kvôli zamoreniu plošticami dočasne zatvorí svoje štyri kiná v Paríži. Prevádzka by sa mala obnoviť po mesiaci a diváci budú môcť v kinosálach očakávať „dokonale bezpečné prostredie a pohodlie,“ informovala agentúra AFP.
Francúzska filmotéka sa nachádza vo východnej časti Paríža a prevádzkuje tri sály pre verejnosť, štvrtá slúži na vzdelávacie aktivity.
Inštitúcia oznámila, že v rámci karantény budú demontované všetky sedadlá, ktoré budú opakovane ošetrené suchou parou s teplotou 180 stupňov Celzia, pričom následne prejdú kontrolou špeciálne cvičených psov. Rovnaký postup čaká aj koberce.
Ostatné časti budovy zostanú otvorené vrátane aktuálnej výstavy venovanej americkému hercovi a režisérovi Orsonovi Wellesovi.
V roku 2023 francúzska vláda predstavila koordinovaný plán boja proti plošticiam, ktoré sa vo verejnej doprave, kinách či nemocniciach rozšírili v Paríži v čase príprav na olympijské hry v roku 2024.
V roku 2024 vláda uviedla, že paniku verejnosti v súvislosti s výskytom ploštíc na jeseň 2023 zosilnili aj dezinformácie šírené účtami na sociálnych sieťach prepojenými s Ruskom.
Ploštica posteľná (Cimex lecturalis) je hmyz hrdzavo hnedej farby s veľkosťou štyri až osem milimetrov. Je to parazit, ktorý sa živí krvou a vo voľnej prírode sa nevyskytuje. Nelieta, iba lezie a rýchlo behá. Svoju obeť napáda hlavne v nočných hodinách, počas spánku hostiteľa, aby nebola rušená. Cez deň sa ukrýva čo najbližšie k svojmu hostiteľovi, na teplých a tmavých miestach: v matracoch, v oblečení, batožine, ale aj za obrazmi či tapetami.
Uhryznutia plošticami zanechávajú na koži červené miesta, pľuzgiere alebo veľké vyrážky a môžu spôsobiť intenzívne svrbenie alebo aj alergické reakcie. Často tiež vyvolávajú psychické ťažkosti, problémy so spánkom, úzkosť a depresiu.
