< sekcia Zahraničie
Plot veľvyslanectva Maďarska v Prahe pre výroky Orbána obliali farbou
Pod videom aktivisti uviedli, že ich hnev vyvolali Orbánove slová v jednom z rozhovorov o ruskom víťazstve vo vojne na Ukrajine.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť/Praha 14. augusta (TASR) - Českí aktivisti na protest proti vyjadreniam predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána obliali v stredu plot veľvyslanectva Maďarska v Prahe červenou farbou. Video o akcii zverejnili na Facebooku v rámci skupiny Csehszlovák Kém (Československý špión). Upozornil na to vo štvrtok server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Pod videom aktivisti uviedli, že ich hnev vyvolali Orbánove slová v jednom z rozhovorov o ruskom víťazstve vo vojne na Ukrajine.
Maďarský premiér v utorok v rozhovore zverejnenom na YouTube kanáli Patrióta (Patriot) okrem iného konštatoval, že výsledok rusko-ukrajinskej vojny jasný: Rusko vyhralo a Ukrajina tento konflikt prehrala. Dodal, že Ukrajina ešte nekapitulovala len vďaka západným zbraniam a finančnej podpore, pričom však Kyjev momentálne nedisponuje úplnou nezávislosťou.
Podľa vyhlásenia českých aktivistov vydaného v stredu v angličtine, češtine, maďarčine a ukrajinčine Orbán týmto vyhlásením jasne deklaroval, že Maďarsko patrí do ruského tábora a odmietlo hodnoty, na ktorých je postavená demokratická Európa.
Protestujúci podčiarkli, že sa nemôžu nečinne prizerať, ako niekto šíri lži a legitimizuje útoky na civilistov, a tak Maďarsku pripomenuli jeho zodpovednosť za obete vojny symbolickým aktom - „krvou“ na plote maďarského veľvyslanectva.
Maďarské ministerstvo zahraničných vecí sa zatiaľ k tomuto incidentu nevyjadrilo, píše server telex.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Pod videom aktivisti uviedli, že ich hnev vyvolali Orbánove slová v jednom z rozhovorov o ruskom víťazstve vo vojne na Ukrajine.
Maďarský premiér v utorok v rozhovore zverejnenom na YouTube kanáli Patrióta (Patriot) okrem iného konštatoval, že výsledok rusko-ukrajinskej vojny jasný: Rusko vyhralo a Ukrajina tento konflikt prehrala. Dodal, že Ukrajina ešte nekapitulovala len vďaka západným zbraniam a finančnej podpore, pričom však Kyjev momentálne nedisponuje úplnou nezávislosťou.
Podľa vyhlásenia českých aktivistov vydaného v stredu v angličtine, češtine, maďarčine a ukrajinčine Orbán týmto vyhlásením jasne deklaroval, že Maďarsko patrí do ruského tábora a odmietlo hodnoty, na ktorých je postavená demokratická Európa.
Protestujúci podčiarkli, že sa nemôžu nečinne prizerať, ako niekto šíri lži a legitimizuje útoky na civilistov, a tak Maďarsku pripomenuli jeho zodpovednosť za obete vojny symbolickým aktom - „krvou“ na plote maďarského veľvyslanectva.
Maďarské ministerstvo zahraničných vecí sa zatiaľ k tomuto incidentu nevyjadrilo, píše server telex.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)