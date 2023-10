Plukovník konžskej armády dostal trest smrti za zabitie vyše 50 ľudí

Goma 3. októbra (TASR) - Na smrť odsúdil v pondelok vojenský súd v Konžskej demokratickej republike (KDR) plukovníka konžskej armády Mikeho Mikombeho v súvislosti so zabitím viac než 50 demonštrantov, ku ktorému došlo v auguste v meste Goma. Informovala o tom agentúra AFP.



Ďalší traja obžalovaní boli odsúdení na väzenské tresty vo výške desiatich rokov. Ich obhajcovia avizovali, že sa proti verdiktu odvolajú. Dvoch ďalších, ktorí v prípade čelili obžalobe, súd oslobodil.



Trest smrti je síce v KDR vykonávaný pomerne bežne, za uplynulých 20 rokov ho však neudelili a zvyčajne je systematicky nahrádzaný doživotným trestom, píše AFP.



Počas piatkových záverečných rečí nežiadal prokurátor pre Mikombeho najvyšší trest, ale práve doživotie. Súd ho napriek tomu odsúdil na trest smrti za "vraždy", avšak obvinenia zo zločinov proti ľudskosti zamietol.



Prokurátor tiež žiadal väzenské tresty v rozpätí od desiatich do 20 okov pre ďalších piatich obžalovaných.



Šesť vojakov konžskej armády čelilo súdnemu procesu od 5. septembra v súvislosti so zásahom proti náboženskej sekte, ktorá vyzývala na demonštrácie proti prítomnosti Organizácie Spojených národov (OSN) v regióne, spresňuje AFP.



Na základe najnovšej oficiálnej štatistiky zahynulo počas tohto zásahu najmenej 57 ľudí, čo viedlo k ďalšiemu napätiu v meste Goma, metropole konžskej provincie Severné Kivu, ktoré je sužované vlnou násilia zo strany tamojších ozbrojených skupín.