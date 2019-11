Plukovníka vo výslužbe obžalovali zo špionáže v prospech Ruska

Viedeň 8. novembra (TASR) - Prokuratúra rakúskeho mesta Salzburg obžalovala nemenovaného plukovníka rakúskej armády vo výslužbe, zadržaného v novembri 2018, zo špionáže v prospech Ruska. V prípade uznania viny mu hrozí až desať rokov za mrežami.



Podľa agentúry TASS prokuratúra v Salzburgu uviedla, že 71-ročný muž je "obžalovaný zo špionážnych aktivít", ktoré trvali "najmenej 24 rokov, čím sa dopustil trestného činu súvisiaceho s činnosťami spravodajských služieb proti Rakúsku, vyzradenia štátnych tajomstiev a zámerného odhalenia vojenských tajomstiev".



Špionáž podľa prokuratúry vykonával pre ruskú vojenskú spravodajskú službu (Hlavnú správu (GU) Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl (VS) Ruskej federácie (RF); pred premenovaním sa nazývala Hlavná správa rozviedky (GRU) GŠ VS RF, pozn. TASR).



Prokuratúra podľa agentúry AP uviedla, že obžalovaný mal prvý kontakt s ruskou vojenskou spravodajskou službou v roku 1987 a informácie jej začal odovzdávať v roku 1993, pričom za svoju prácu dostal státisíce eur.



Rakúska vláda zverejnila prípad nemenovaného plukovníka vo výslužbe v roku 2018, čo primalo ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova k obvineniu Viedne z "mikrofónovej diplomacie", dodala AP.



TASS píše, že rakúske orgány 9. novembra 2018 oznámili začatie vyšetrovania plukovníka, ktorý podľa nich poskytoval Moskve informácie o rakúskych vzdušných silách a delostrelectve, ako aj o migračnej kríze. Podľa Viedne mu Rusi vyplatili za jeho služby 300.000 eur. Do väzby ho vzali 30. novembra 2018. Muž podľa svojho právnika popiera, že by odhalil štátne tajomstvá.



V júli 2019 polícia v Salzburgu oznámila, že "prokuratúra nariadila zaistenie riadiaceho dôstojníka z ruskej vojenskej spravodajskej služby" na základe európskych a medzinárodných zatykačov". Dôstojník bol na webovej stránke rakúskeho ministerstva vnútra menovaný ako 65-ročný Igor Jegorovič Zajcev.



"Riadiaci dôstojník GRU je podozrivý z presvedčenia (vtedy) 70-ročného plukovníka rakúskej armády vo výslužbe, aby uskutočnil spravodajskú operáciu na úkor Rakúska, odhalil štátne tajomstvá a vedome sa vzdal vojenských tajomstiev," uviedla rakúska polícia.



Vo vyhlásení ďalej uviedla, že tento Rakúšan "poskytol svojmu riadiacemu dôstojníkovi komplexné informácie... o rakúskych ozbrojených silách, najmä o zbraňových systémoch a zložení pozemných a vzdušných bojových síl".